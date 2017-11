Sem Curry, Warriors vence Magic e alcança Rockets na Conferência Oeste

A dupla, contudo, demorou para funcionar. Os atuais campeões saíram atrás no placar e só buscaram o empate no segundo quarto. Os donos da casa só deslancharam no terceiro quarto, quando abriram vantagem de 13 pontos. E nem a queda de ritmo no último período colocou a vitória em risco.

Sem Curry, o Warriors foi liderado pela dupla formada por Kevin Durant e Draymond Green. Eles foram os principais pontuadores da partida. Durant foi o cestinha, com 21 pontos. Ele anotou ainda sete rebotes e oito assistências. Green contribuiu com 20 pontos, quatro rebotes e cinco assistências.

Ganhando embalo na temporada regular da NBA, o Golden State Warriors faturou a sétima vitória seguida na noite desta segunda-feira, ao superar o Orlando Magic por 110 a 100, em casa. Os anfitriões venceram mais uma mesmo sem a presença de Stephen Curry, poupado após sofrer forte pancada na perna no jogo anterior. Pela mesma rodada, o Cleveland Cavaliers bateu o New York Knicks e o Washington Wizards superou o Sacramento Kings.

Pelo Magic, o destaque foi Nikola Vucevic, autor de 20 pontos, cinco rebotes e quatro assistências. E Evan Fournier ajudou com seus 16 pontos. Mas não evitaram a sexta derrota da equipe, que tem oito vitórias e ocupa agora a quinta colocação da Conferência Leste.

O Warriors, por sua vez, alcançou o Houston Rockets no topo da tabela da Conferência Oeste. Ambos somam 11 triunfos e apenas três derrotas.

LEIA TAMBÉM: NBA muda forma de disputa do All Star Game e elimina duelo entre conferências

Se o Warriors parece ter entrado nos trilhos, o Cleveland Cavaliers ainda não convenceu sua torcida. Os atuais vice-campeões sofreram para vencer o New York Knicks por 104 a 101, também na noite desta segunda.

Em jogo tenso no Madison Square Garden, com muitas provocações a LeBron James, o Cavaliers saiu atrás no placar e precisou buscar uma desvantagem de 23 pontos nos dois últimos períodos para conquistar a vitória.

LeBron liderou os visitantes ao registrar um “double-double” de 23 pontos e 12 assistências. Anotou ainda nove rebotes, perto de cravar o “triple-double”. Depois do astro, o maior destaque do Cavaliers foi o reserva Kyle Korver, responsável por 21 pontos e cinco rebotes.

O Knicks teve mais destaques individuais. Tim Hardaway Jr. anotou um “double-double” de 28 pontos e dez rebotes. Enes Kanter teve desempenho semelhante, com 20 pontos e 16 rebotes. E Kristaps Porzingis marcou 20 pontos e sete rebotes.

Com o resultado, Cavaliers manteve sua campanha irregular na temporada. São sete vitórias e sete derrotas. Por isso, ocupa o nono lugar da Conferência Leste, posição que o deixaria de fora dos playoffs.

Ainda nesta segunda, o Washington Wizards se aproximou dos líderes do lado Leste, ao superar o Sacramento Kings por 110 a 92. Sob a liderança de John Wall, autor de 21 pontos e nove assistências, chegou ao terceiro lugar da conferência, com oito vitórias e cinco derrotas. Só está atrás do Detroit Pistons e do líder Boston Celtics, maior destaque deste início de temporada.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Washington Wizards 110 x 92 Sacramento Kings

New York Knicks 101 x 104 Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks 110 x 103 Memphis Grizzlies

New Orleans Pelicans 106 x 105 Atlanta Hawks

Phoenix Suns 93 x 100 Los Angeles Lakers

Utah Jazz 98 x 109 Minnesota Timberwolves

Portland Trail Blazers 99 x 82 Denver Nuggets

Golden State Warriors 110 x 100 Orlando Magic

Los Angeles Clippers 105 x 109 Philadelphia 76ers

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Brooklyn Nets x Boston Celtics

Houston Rockets x Toronto Raptors

Dallas Mavericks x San Antonio Spurs