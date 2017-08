Sem Brasília, NBB é confirmado com 15 equipes para próxima temporada

A Liga Nacional de Basquete (LNB) anunciou nesta terça-feira os detalhes da próxima edição do NBB. Como na temporada passada, a competição contará com 15 equipes na disputa após a saída do tradicional Brasília, ausência por conta de problemas financeiros.

Uma reunião do Conselho de Administração da LNB, realizada nesta terça, definiu as últimas pendências da competição. E além do Brasília, outra equipe que desistiu da participação no campeonato por causa de problemas financeiros foi o Macaé.

Com tantas baixas, o Caxias do Sul, último colocado da temporada passada, pôde permanecer na disputa. Campeão da Liga Ouro, o Botafogo será uma das principais novidades, ao lado do Joinville, vice-campeão da divisão de acesso e que, diante das baixas, também garantiu o direito de jogar a competição.