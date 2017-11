Seleção masculina de basquete estreia com vitória nas Eliminatórias sobre o Chile

A seleção brasileira masculina de basquete estreou com vitória sob o comando do técnico croata Aleksandar Petrovic. Nesta sexta-feira, no ginásio Monumental Maria Gallardo, em Osorno, o Brasil se aproveitou da vantagem física e técnica e superou o Chile por 86 a 73 (37 a 28 no primeiro tempo), no primeiro jogo pelas Eliminatórias do Mundial da China, em 2019.

A vitória na estreia era fundamental, já que o Chile é considerado o adversário mais frágil do grupo, que conta ainda com Venezuela e Colômbia. O segundo jogo da seleção no qualificatória será nesta segunda-feira, às 20h30, na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro, diante dos venezuelanos.

Com pouco tempo para trabalhar antes da estreia, Aleksandar Petrovic apostou para iniciar o jogo um quinteto respaldado pela experiência de Anderson Varejão, Alex e Vítor Benite e pelo entrosamento dos jovens Yago e Lucas Dias, companheiros de equipe no Paulistano.