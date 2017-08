Seleção de basquete perde para a Argentina no último teste antes da Copa América

A seleção brasileira masculina de basquete encerrou a sua preparação para a Copa América com derrota. No fim da noite de segunda-feira, a equipe encarou a Argentina pela rodada final do Super Four de Salta e acabou perdendo por 86 a 74 para a equipe campeã do torneio amistoso.

Em Salta, a renovada seleção do Brasil, comandada por César Guidetti, havia entrado em quadra outras duas vezes, com derrota para o Uruguai, por 69 a 63, e vitória sobre a Colômbia, por 72 a 58. Assim, fechou o torneio em terceiro lugar, atrás dos argentinos, com três triunfos, e dos uruguaios, com dois, e só à frente da Colômbia, que perdeu todos os jogos que disputou.

Diante da Argentina, o Brasil fez um duelo equilibrado e fechou o primeiro quarto vencendo por 19 a 17, apoiada pela boa atuação de Bruno Caboclo, com 11 pontos e três de quatro arremessos de três convertidos. Porém, os argentinos reagiram no segundo período e foram ao intervalo ganhando por 41 a 36.