Seleção de basquete perde do Uruguai na estreia em torneio amistoso em Salta

Em preparação para a Copa América de Basquete, a seleção brasileira masculina de basquete começou com derrota a sua participação no Super Four de Salta, na Argentina. Neste sábado, a equipe dirigida por César Guidetti fez um duelo equilibrado, mas acabou sendo batida por 69 a 63 pela seleção do Uruguai.

O Brasil não permitiu que os adversários deslanchassem no placar, mas viu os uruguaios fecharem os três primeiros quartos na frente no marcador – 17 a 15, 37 a 33 e 56 a 50. E a equipe nacional acabou não conseguindo a virada no último período.

LEIA TAMBÉM: Rockets acerta troca com o Clippers e contrata o armador Chris Paul

Lucas Mariano foi o principal destaque do Brasil, tendo fechado a partida como cestinha, com 23 pontos, além de ter obtido sete rebotes. JP Batista anotou dez pontos. No Uruguai, os principais jogadores foram Batista, com 17 pontos e nove rebotes, e Granger, com 16 pontos, oito rebotes e seis assistências.