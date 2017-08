Prefeitura de Sumaré oferece aulas gratuitas de basquete

Além disso, a prefeitura também oferece as modalidades de futsal, futebol, vôlei, judô, atletismo e atletismo PCD (Pessoas com Deficiência). Todas as aulas são realizadas no Centro Esportivo Vereador José Pereira, na região central da cidade.

“Incentivar a prática esportiva, principalmente entre as crianças e jovens da nossa cidade, é um dos compromissos da nossa gestão. Para isso, estamos fazendo adequações e ampliando as vagas nas modalidades já existentes, como já fizemos com a natação, e agora também trazendo uma nova opção às crianças – o basquete, com o objetivo de conseguir atender o maior número de jovens possível, no esporte em que eles mais gostam”, explicou o prefeito Luiz Dalben.

Para mais informações, o interessado pode entrar em contato com a Secretaria pelo número (19) 3828-5446.

Confira a faixa etária cada modalidade:

Basquete

11 a 16 anos

Futsal

8 a 18 anos

Futebol

8 a 13 anos

Vôlei

11 a 16 anos

Atletismo

8 a 17 anos

Atletismo PCD

8 a 17 anos

Judô

7 a 17 anos