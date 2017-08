Pela primeira vez, seleção masculina de basquete não jogará o Pan

Pela primeira vez na história o Brasil não disputará os Jogos Pan-Americanos com uma equipe masculina de basquete. Ao lado dos Estados Unidos, a seleção foi a única que participou de todas as 17 edições. Mas nos Jogos de Lima, no Peru, em 2019, ficará fora depois do fiasco na Copa América. No feminino, o Brasil já tinha conquistado a sua vaga para o Pan.

Historicamente, o Brasil é a segunda maior potência do Pan no basquete com 14 pódios, o mesmo número dos Estados Unidos, mas apenas seis ouros, contra oito dos norte-americanos. A ausência no Pan de Lima vem da péssima campanha na Copa América e decorre da grave crise financeira e administrativa pela qual passou a CBB (Confederação Brasileira de Basquete).

A confirmação da ausência do Brasil foi sacramentada nesta terça-feira com os resultados dos grupos B e C da Copa América. A vitória do Canadá sobre a Venezuela por 76 a 66 acabou com as chances do time comandado pelo técnico Cesar Guidetti. O torneio garante vaga no Pan aos sete mais bem colocados, mas o Brasil não figura nesta lista – a outra vaga é do Peru, por ser país-sede.