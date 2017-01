Oscar Schmidt será homenageado pela NBA

Após sobreviver a um tratamento de um câncer no cérebro, Oscar Schmidt vai realizar um sonho: jogar na NBA. Em uma ação de marketing de um patrocinador da liga e do canal que transmitirá o All-Star Game de 2017 no Brasil, o ex-jogador foi convidado para participar do Jogo das Celebridades durante o chamado “fim de semana das estrelas”. Foto: Divulgação

De acordo com a Liga Nacional de Basquete (LNB), parceria da NBA, Oscar atuará no duelo que envolve personalidades, músicos, artistas e ex-jogadores e que abre o evento na sexta-feira, dia 17 de fevereiro. A LNB também foi quem informou que o convite é uma ação promovida pelos patrocinadores.

Oscar foi escolhido pelo New Jersey Nets (atual Brooklyn Nets) no sexto round do NBA Draft de 1984, mas não chegou a atuar na liga. Ele sempre se gabou de ter recusado atuar na NBA para poder continuar jogando na seleção brasileira. Pipoka, contemporâneo dele, porém, jogou no Dallas Mavericks sem deixar de ser chamado para defender o Brasil.

Agora, Oscar ganha a chance de atuar em um evento da NBA 14 anos após anunciar sua aposentadoria. O brasileiro, que calcula ter feito 49.737 pontos na carreira, um recorde mundial, faz parte do Hall da Fama do Basquete desde 2013. Com 1.094 pontos, ele é o maior cestinha da história dos Jogos Olímpicos.