Nowitzki renova contrato e jogará 20ª temporada pelo Mavericks na NBA

O Dallas Mavericks anunciou que fechou um acordo para renovar o contrato de Dirk Nowitzki, em um acordo que fará o ala/pivô alemão se juntar a Kobe Bryant na relação de únicos jogadores que atuaram por 20 temporadas em uma mesma franquia da NBA.

O Mavericks não revelou os detalhes do acordo, mas as informações da imprensa norte-americana são de que Nowitzki assinou um novo acordo por dois anos, em um contrato de US$ 10 milhões (R$ 33 milhões), com a opção da equipe de liberá-lo na segunda temporada.

O acordo é similar ao que o Mavericks e Nowitzki selaram no ano passado, embora por muito menos dinheiro. O contrato anterior era por dois anos e US$ 50 milhões (R$ 165 milhões), também com a opção para que a equipe o liberasse. Agora, então, eles fecharam um novo acordo.