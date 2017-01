No sufoco, Americana vence Santo André e se reabilita

Foi no sufoco, mas o Corinthians/Pague Menos/Americana se reabilitou na LBF (Liga de Basquete Feminino). Nesta terça-feira (24) à noite, a equipe comandada por Antônio Carlos Vendramini venceu Santo André fora de casa por 61 a 58 (26 a 26 no primeiro tempo) no ginásio Pedro Dell Antônia, no ABC Paulista. Com o resultado, o Timão se manteve na liderança isolada da competição, com 13 pontos. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

A partida equilibrada do início ao fim. Com atuação inspirada de Jaqueline, cestinha do duelo com 15 pontos, Santo André fechou o primeiro quarto com três pontos de vantagem: 18 a 15.

No segundo período, Americana deu o troco, fez 12 a 9 na parcial e foi para o intervalo com o placar empatado em 26 a 26. Os dois últimos quartos tiveram as duas equipes se alternando à frente do placar, mas as americanenses conseguiram fazer um ponto a mais no terceiro período (14 a 13) e dois a mais no quarto (21 a 19), fechando o jogo em 61 a 58.

Apesar da vitória, Vendramini não gostou muito do desempenho do time americanense em quadra.

“Vencemos mas não convencemos. Vamos nos preparar para ter uma atuação melhor na quinta-feira. Hoje (ontem) na primeira etapa a equipe entrou muito desligada, porém no segundo tempo a equipe brigou mais, lutou mais e conseguiu sair com o resultado positivo”, comentou. Americana e Santo André voltam a se enfrentar amanhã, às 20 horas, novamente no ABC Paulista.

