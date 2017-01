No ABC, Americana espera nova pedreira na Liga

Foto: João Carlos Nascimento / O LIBERAL

O Corinthians/Pague Menos/Americana faz o segundo duelo da rodada dupla contra Santo André nesta quinta-feira (25), às 20 horas, no Ginásio Pedro Dell’Antônia, no ABC Paulista, em seu oitavo compromisso na LBF (Liga de Basquete Feminino). A exemplo do primeiro confronto, quando venceram apertado por 61 a 58, as americanenses esperam um novo jogo equilibrado diante das andreenses.

Para a pivô Maria Carolina, as falhas demonstradas pela equipe na primeira partida devem servir de aprendizado para o novo duelo. “Mais uma vez será uma partida difícil. Trabalhamos para corrigir os nossos erros da partida e nossa meta é vencer Santo André para seguirmos na liderança da LBF sem deixar que nenhum outro time se aproxime de nós”, comentou. “Vamos pra lá com muita humildade, marcando forte e fazendo uma transição rápida da defesa ao ataque para conseguirmos o nosso objetivo que é a vitória”, acrescentou.

Até aqui, em sete jogos, o Americana venceu seis e perdeu apenas um, aparecendo na liderança isolada da LBF com 13 pontos. Em caso de derrota, a equipe pode ser alcançada pelo Uninassau Basquete, que tem um ponto a menos e recebe o time de Presidente Venceslau às 21 horas desta quinta-feira, no Recife. A delegação do Timão voltou a Americana após a partida de terça-feira (24) e fez um trabalho de recuperação nesta quarta (25). As meninas retornam a Santo André na tarde desta quinta para o compromisso da noite.