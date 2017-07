Nenê renova com o Rockets e Leandrinho é dispensado pelo Phoenix Suns

O Rockets ofereceu US$ 10 milhões (R$ 33,5 milhões) por três anos, proposta rejeitada por Nenê. A franquia então aumentou o valor em mais US$ 1 milhão (R$ 3,3 milhões) e conseguiu segurar o pivô, que despertava o interesse de outras equipes.

Nenê vai receber US$ 11 milhões (cerca de R$ 36,5 milhões) na totalidade do contrato. A permanência do brasileiro na franquia do Texas ficou ameaçada depois que uma regra da liga impediu o vínculo por quatro temporadas. A NBA não permite que um jogador firme contratos de longa duração que terminem após o aniversário de 38 anos.

Com isso, o jogador, que é o brasileiro há mais tempo na NBA – está na liga desde 2002 -, será importante no elenco do técnico Mike D’Antoni. A equipe se reforçou com o armador Chris Paul e pinta como uma das favoritas na Conferência Oeste.

Se Nenê renovou, Leandrinho se despediu do Phoenix Suns. A franquia do Arizona optou pela dispensa do brasileiro para abrir espaço para trocas como terceiro time envolvido e adquirir escolhas de draft.

O armador, que voltou na temporada passada ao time que o selecionou no draft em 2003, tinha mais um ano de contrato para receber US$ 4 milhões (R$ 13,2 milhões). O acordo, porém, tinha uma cláusula de rescisão por opção da equipe para o segundo ano.

A dispensa, no entanto, não significa o fim da linha para Leandrinho na NBA. Como agente livre, o armador pode assinar com qualquer equipe por um contrato mínimo de veterano. O brasileiro foi campeão com o Golden State Warriors em 2015 e pode entrar novamente no radar da franquia.