NBA divulga reservas para o All-Star Game

A NBA anunciou na noite desta quinta-feira os 14 jogadores reservas que se juntaram aos 10 titulares entre as equipes do Leste e do Oeste na disputa do All-Star Game, no fim de semana das estrelas da liga norte-americana. O confronto entre os melhores de cada conferência acontecerá no dia 19 de fevereiro, em New Orleans.

Depois de surpreendentemente ficar de fora do time titular, Russell Westbrook foi chamado para figurar entre os reservas do Oeste. O armador do Oklahoma City Thunder aproveitou a saída de Kevin Durant para dominar as ações ofensivas da equipe e tem assombrado a NBA com suas médias de “triple-doubles”: 30,7 pontos, 10,7 rebotes e 10,4 assistências por jogo na temporada. O jogador, aliás, já teve dois dígitos em três fundamentos em 23 das 46 partidas do Thunder.

Em New Orleans, aliás, Westbrook voltará a ter Durant como companheiro de equipe, já que o jogador do Golden State Warriors está entre os titulares do Oeste, ao lado de Stephen Curry, James Harden, Kawhi Leonard e Anthony Davis. No Leste, os titulares são Kyrie Irving, DeMar DeRozan, LeBron James, Jimmy Butler e Giannis Antetokounmpo.

Entre os reservas do Oeste, outros destaques. Os pivôs Marc Gasol, do Memphis Grizzlies, e DeMarcus Cousins, do Sacramento Kings, fazem grandes temporadas e foram lembrados. Assim como também pivô DeAndre Jordan, do Los Angeles Clippers, e os alas Gordon Hayward, do Utah Jazz, Klay Thompson e Draymond Green, ambos do Warriors.

Do lado do Leste, destaque para o armador Kemba Walker, do Charlotte Hornets, chamado para o Jogo das Estrelas pela primeira vez. Ele terá a companhia entre os reservas dos também armadores Isaiah Thomas, do Boston Celtics, John Wall, do Washington Wizards, e Kyle Lowry, do Toronto Raptors, do ala Paul George, do Indiana Pacers, e dos pivôs Kevin Love, do Cleveland Cavaliers, e Paul Millsap, do Atlanta Hawks.

AUSÊNCIAS – Entre as ausências, destaque para dois veteranos: Dwyane Wade, do Chicago Bulls, e Carmelo Anthony, do New York Knicks. A falta de Wade, aliás, encerra uma sequência de 12 aparições consecutivas do All-Star Game para o veterano de 35 anos.

O Jogo das Estrelas da NBA mudou sua forma de seleção para esta temporada, juntando os votos dos fãs com os de jornalistas e jogadores. Se tivesse mantido o antigo método, apenas com a eleição dos torcedores, Wade estaria entre os titulares do Leste, assim como o pivô Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, que também ficou de fora. No Oeste, o mesmo aconteceu com o também pivô Zaza Pachulia, do Warriors.