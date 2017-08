NBA confirma troca de Kyrie Irving, do Cavaliers, por Isaiah Thomas, do Celtics

Três vezes finalista e uma vez campeão da NBA, o armador Kyrie Irving havia manifestado há algum tempo o desejo de deixar o Cleveland Cavaliers, onde foi selecionado como o número 1 do Draft de 2011 e estava insatisfeito após a perda do título da última temporada para o Golden State Warriors. E ele foi realizado nesta terça-feira, quando a liga profissional de basquete dos Estados Unidos confirmou a sua ida ao Boston Celtics em troca do também armador Isaiah Thomas.

“Kyrie Irving é um dos maiores cestinhas da NBA. Ele provou isso em uma final de NBA nos últimos três anos”, disse Danny Ainge, o presidente de operações do Boston Celtics. “Ele é um campeão da NBA, medalhista de ouro olímpico e quatro vezes escolhido para o All-Star Game. Por tudo isso que ele conquistou, nós achamos que seus melhores anos virão conosco”, completou.

Na troca confirmada nesta terça-feira, o Cleveland Cavaliers cede Kyrie Irving e recebe em troca, além de Isaiah Thomas, outros dois jogadores – Jae Crowder e Ante Zizic – a escolha do Draft de 2018 que pertencia ao Brooklyn Nets.