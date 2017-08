Mesmo sem Americana, LBF pode chegar a 22 times

Justamente no primeiro ano sem Americana, maior campeã da competição nacional, com quatro conquistas, a LBF (Liga de Basquete Feminino) deve ter a melhor edição de sua história em 2018. Na última terça-feira, a entidade máxima do basquete feminino brasileiro realizou um encontro num hotel de Guarulhos com a participação de 16 equipes interessadas em disputar a próxima edição. Outras 6 também avaliam a entrada na liga, totalizando 22, mais que o triplo do total de participantes da temporada 2016/2017, que teve apenas seis clubes.

O curioso é que o trabalho de articulação com possíveis novos times da LBF tem sido feito por Ricardo Molina, atual presidente da entidade e ex-gestor da equipe americanense. As equipes terão até 30 de outubro para enviar a ficha de inscrição ao Departamento Técnico da LBF e confirmar participação no campeonato. O evento de lançamento da temporada 2018 será em 12 de dezembro e o início do campeonato está marcado para 8 de janeiro.

Foto: João Carlos Nascimento-O Liberal (6).JPG

Entre as novidades previstas para a próxima edição, estão a transmissão via web de todas as partidas do campeonato – incluindo fase de classificação e playoffs – , o que deve facilitar na busca por patrocinadores, transmissão dos jogos também em até duas emissoras, inclusão de mascotes das equipes para animar as torcidas e o primeiro torneio de enterradas no Jogo das Estrelas, que será realizado em abril em Santo André.