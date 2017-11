Marquinhos pede dispensa e desfalcará a seleção de basquete nas Eliminatórias

De acordo com a CBB, Marquinhos alegou problemas familiares para pedir dispensa. O jogador do Flamengo, de 33 anos, era nome importante da lista de Petrovic, até pela longa experiência como jogador da seleção.

O croata Aleksandar Petrovic acumulou um novo problema para seus primeiros testes como técnico da seleção brasileira de basquete. Nesta quinta-feira, a confederação brasileira da modalidade (CBB) anunciou o desfalque do ala Marquinhos para as partidas contra Chile e Venezuela, que abrirão as Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial da China.

A baixa de Marquinhos não será a única para Petrovic montar a seleção brasileira. O técnico croata não poderá contar com o experiente armador Marcelinho Huertas, de 34 anos, e o ala/pivô Augusto Lima, de 26. Os dois também pediram dispensa desta primeira convocação.

A seleção brasileira de basquete inicia a caminhada na busca por uma vaga no Mundial do ano que vem no próximo dia 24, sexta-feira, diante do Chile, em Osorno. Três dias mais tarde, receberá a Venezuela no Rio.

