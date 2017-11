Liga de Basquete Feminino terá 3 equipes a mais em 2018, mas não atuais campeãs

A Liga de Basquete Feminino (LBF) anunciou nesta quinta-feira que terá nove equipes na disputa do principal título nacional da modalidade no ano que vem, três a mais do que na última temporada. Por outro lado, o campeonato não contará com a presença do Corinthians/Americana, atual campeão.

Logo após a conquista da temporada 2016/2017, em maio, o Corinthians anunciou o fim da parceria com Americana, por entender que o retorno não vinha sendo suficiente. Por isso, será a única baixa em relação ao último torneio, que foi disputado por seis equipes.

A crise econômica, aliás, vinha sendo o principal obstáculo da LBF, o que fez com que nos últimos anos a competição fosse bastante esvaziada, sendo disputada por apenas seis times em 2015/2016 e 2016/2017. A entrada de quatro novos participantes, então, representa uma reviravolta neste cenário.