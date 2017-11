LeBron brilha e Cleveland Cavaliers vence a 4ª seguida na NBA

Ganhando embalo na temporada regular da NBA, o Cleveland Cavaliers contou com grande parceria entre LeBron James e Kevin Love para vencer a quarta seguida e confirmar a reação. Com a dupla brilhando na noite desta sexta-feira, os atuais vice-campeões derrotaram o Los Angeles Clippers por 118 a 113, na prorrogação, em casa.

LeBron anotou um “double-double” ao registrar 39 pontos – foi o cestinha da partida – e 14 rebotes. Kevin Love marcou 25 pontos e Dwyane Wade, que começou a partida no banco de reservas, contribuiu com 23 pontos e 11 rebotes. A atuação do trio permitiu a grande reação do Cavaliers diante de sua torcida. O time anfitrião esteve atrás no placar durante a maior parte do jogo, mas buscou a virada na prorrogação.

Com a reação também no campeonato, o Cavaliers soma agora nove vitórias e sete derrotas, subindo para o sétimo lugar da Conferência Leste. Já o Clippers vem em sentido contrário. O time de Los Angeles acumula sete revezes consecutivos. No total, tem nove, e apenas cinco vitórias. Assim, é o 12º colocado na Conferência Oeste.