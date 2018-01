LBF será transmitida na TV aberta e terá torneio de enterradas

A oitava edição da Liga de Basquete Feminino, que começa nesta sexta-feira com o clássico do ABC paulista entre Santo André e São Bernardo, às 20 horas, no ginásio Pedro Dell’Antonia, em Santo André (SP), promete ser o passo inicial para o naipe recuperar terreno no Brasil. Sob administração de Ricardo Molina, que assumiu à presidência da LBF em março do ano passado, o torneio cresceu em relação à temporada passada – agora são nove equipes – e terá diversas novidades com a transmissão pela TV Gazeta, sempre aos domingos, às 15 horas.

Os participantes são Blumenau (SC), Funvic/Ituano (SP), Poty/BAX/Catanduva (SP), Presidente Venceslau (SP), Sampaio Basquete (MA), Santo André/APABA (SP), São Bernardo/Instituto Brazolin/Unip (SP), Uninassau Basquete (PE) e Vera Cruz Campinas (SP).

A principal ausência será o time de Americana (SP), atual campeão da LBF. A base da equipe, que tinha parceria com o Corinthians, migrou para Campinas. Sob o comando do técnico Antonio Carlos Vendramini, que tem três títulos, o Vera Cruz entra como um dos favoritos ao título. O último reforço foi Ariadna, maior cestinha da história do torneio.

A temporada da LBF terá 100% dos jogos transmitidos via web, além de partidas na TV Gazeta e no SporTV. “O horário fixo (na TV Gazeta) vai ajudar o torcedor a criar o hábito de acompanhar seu time de uma forma fidelizada e também permitir a aproximação de novos fãs”, destacou Ricardo Molina.

A primeira transmissão em TV aberta será neste domingo com Vera Cruz Campinas e Funvic/Ituano, em Campinas. Os comentários serão das ex-jogadoras Janeth e Helen Luz.

A LBF vai oferecer subsídios às equipes, como o pagamento integral das taxas de arbitragem, auxílio parcial da logística, além do fornecimento das bolas. As mascotes para todos os participantes são outra novidade, assim como o torneio de enterradas no “Jogo das Estrelas”. O evento será no dia 8 de abril, em Santo André.