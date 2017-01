Isolada, Americana joga por sexto triunfo na LBF

Líder isolado da LBF (Liga de Basquete Feminino) e sem chances de ser alcançado no topo da classificação nesta rodada, o Corinthians/Pague Menos/Americana reencontra o Uninassau Basquete nesta quinta-feira, dois dias depois de sua vitória mais “apertada” na competição, quando venceu as pernambucanas por 10 pontos (75 a 65). O confronto será disputado às 21 horas (horário de Brasília) no Centro Esportivo Santos Dumont, em Recife. Foto: Robson Neves / DIVULGAÇÃO

Americana aparece com 10 pontos na tabela, com 100% de aproveitamento em cinco jogos. Como na LBF as vitórias valem dois pontos e as derrotas um, a equipe comandada por Antônio Carlos Vendramini não pode ser alcançada por Uninassau, que soma 8 pontos, com três vitórias e duas derrotas. Apesar da situação confortável na classificação, o pensamento das americanenses é manter a “gordurinha” para avançar aos playoffs como líder.

Para a pivô Tati Conceição, o duelo desta quinta-feira deve ser complicado assim como o de terça passada. “Mais uma vez será uma partida complicada. O time tem de entrar em quadra concentrado e impor nosso ritmo desde o início. Se defendermos bem e atacarmos com consciência, confio que conseguiremos mais uma vitória”, comentou. Este será o segundo compromisso de Americana como visitante na competição.

Semana que vem, a equipe tem mais uma rodada dupla fora de casa, contra Santo André, com jogos marcados para terça e quinta-feira. Depois, dias 29 e 30, o Timão encerra sua participação no primeiro turno da LBF no Centro Cívico, diante do Sampaio Corrêa.

RODADA

A LBF teve duas partidas na noite desta quarta-feira. Em Blumenau, Santo André se manteve na cola de Americana, com quatro vitórias e uma derrota, dona da segunda melhor campanha, ao derrotar as donas da casa por 68 a 60. Já em São Luís, o atual campeão Sampaio Corrêa se reabilitou e venceu Presidente Venceslau por 73 a 61. Foi a primeira vitória da equipe maranhense na temporada, depois de ter sofrido quatro derrotas consecutivas.