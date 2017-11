Irving se lesiona, mas Celtics vira sobre Hornets e vence a 11ª seguida na NBA

Na sexta, com apenas dois minutos de jogo, Kyrie Irving foi acertado pelo cotovelo do companheiro Aron Baynes e precisou deixar a quadra, com o nariz sangrando bastante. O jogador será monitorado para avaliar possíveis sintomas de concussão e é dúvida para as próximas partidas.

O Boston Celtics suou, mas derrotou o Charlotte Hornets em casa na rodada de sexta-feira e chegou à 11.ª vitória consecutiva, se mantendo com tranquilidade na liderança da Conferência Leste da NBA. A equipe perdeu Kyrie Irving, lesionado, logo no primeiro quarto e chegou a estar 18 pontos atrás, mas reagiu no segundo tempo e levou a melhor por 90 a 87.

Sem ele, o Hornets limitou o Celtics a 11 pontos no primeiro quarto e aproveitou para abrir vantagem. No segundo tempo, porém, o time da casa acelerou o ritmo no ataque e buscou a virada no período final. Kemba Walker ainda teve a chance de dar a vitória aos visitantes, mas errou arremesso a segundos do fim.

Os destaques do Celtics foram o calouro Jayson Tatum e o reserva Shane Larkin, com 16 pontos. Terry Rozier ainda contribuiu com 15 e Marcus Morris, com 14. Pelo Hornets, Kemba Walker terminou como cestinha, com 20 pontos, enquanto Frank Kaminsky contribuiu com 14.

LEIA TAMBÉM: Após 'hesitação' de Curry, Trump cancela convite ao Warriors para a Casa Branca

Se o líder do Leste venceu, o segundo e o terceiro colocados da conferência não deixaram por menos. O vice-líder Detroit Pistons recebeu o frágil Atlanta Hawks e levou a melhor por 111 a 104, chegando à nona vitória. Reggie Jackson, com 22 pontos, Avery Bradley, com 20, e Andre Drummond, com 16, além de 20 rebotes, comandaram o triunfo.

Já o Orlando Magic foi a Phoenix e derrotou o Suns por 128 a 112, indo a oito triunfos, na terceira posição do Leste. Aaron Gordon foi destaque mais uma vez, com 22 pontos, mas os visitantes contaram ainda com boas atuações de Nikola Vucevic (19) e Terrence Ross (17).

Ainda na sexta, o San Antonio Spurs recebeu o Milwaukee Bucks e foi surpreendido por 94 a 87, na estreia de Eric Bledsoe pelo Bucks. Ele anotou 13 pontos e sete assistências. O destaque, porém, mais uma vez foi Giannis Antetokounmpo, autor de 28 pontos e 12 rebotes.

Em Oklahoma City, o Thunder contou com atuação inspirada de Paul George, autor de 42 pontos, nove rebotes e sete assistências, para derrotar o Los Angeles Clippers por 120 a 111. Em Chicago, o Bulls contou com quatro pontos do brasileiro Cristiano Felício, mas perdeu para o Indiana Pacers por 105 a 87.

Confira os resultados da NBA na rodada de sexta-feira:

Detroit Pistons 111 x 104 Atlanta Hawks

Boston Celtics 90 x 87 Charlotte Hornets

Chicago Bulls 87 x 105 Indiana Pacers

Oklahoma City Thunder 120 x 111 Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs 87 x 94 Milwaukee Bucks

Phoenix Suns 112 x 128 Orlando Magic

Utah Jazz 74 x 84 Miami Heat

Portland Trail Blazers 97 x 101 Brooklyn Nets

Acompanhe as partidas deste sábado na NBA:

Washington Wizards x Atlanta Hawks

New Orleans Pelicans x Los Angeles Clippers

New York Knicks x Sacramento Kings

Houston Rockets x Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks x Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks x Los Angeles Lakers

San Antonio Spurs x Chicago Bulls

Golden State Warriors x Philadelphia 76ers

Denver Nuggets x Orlando Magic

Phoenix Suns x Minnesota Timberwolves

Utah Jazz x Brooklyn Nets