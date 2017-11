Irving faz 47 pontos, Celtics vence na prorrogação e emplaca 16ª vitória seguida

Já o Mavericks, lanterna da Conferência Oeste, amargou a sua 15ª derrota em 18 confrontos. E a equipe texana se viu muito próxima de quebrar a invencibilidade do Celtics, que chegou a estar perdendo por 13 pontos de diferença no último período do duelo, mas reagiu para ampliar a sua grande fase.

Com o triunfo, conquistado principalmente graças a uma grande atuação de Kyrie Irving, autor de 47 pontos, sendo dez deles contabilizados no tempo extra, a equipe de Massachusetts emplacou a sua 16ª vitória seguida e disparou ainda mais na liderança da Conferência Leste da liga de basquete dos Estados Unidos, na qual só foi superada nos dois primeiros duelos de sua campanha.

Essa é, por sinal, a quarta maior série de vitórias seguidas do time de Boston na história da NBA, sendo que o recorde de triunfos consecutivos da franquia foi alcançado em 2008, com 19 partidas sem derrotas.

Para ampliar sua série invicta, o Celtics contou com um inspirado Kyrie Irving fazendo a sua maior pontuação pelo seu novo time, que ele passou a defender após ter deixado o Cleveland Cavaliers após o final da temporada passada. Ainda usando uma máscara para proteger o rosto, que sofreu uma fratura recentemente, o astro foi disparado o cestinha deste duelo em Dallas. Com a mão “calibrada”, acertou 16 de 22 arremessos de quadra, converteu cinco de sete tiros da linha dos três e dez de 11 lances livres. Para completar, ajudou o seu time ainda com seis assistências e três rebotes.

LEIA TAMBÉM: Anthony faz 19 pontos, mas Thunder perde para Rockets na pré-temporada da NBA

Pelo lado do Mavericks, Harrison Barnes foi o maior cestinha, com 31 pontos, mas não conseguiu converter um arremesso decisivo no finzinho do quarto período, quando o placar estava empatado por 96 a 96 e ele teve a chance de dar a vitória ao time da casa.

CAVALIERS ENGRENA – Se o Celtics segue imbatível, o Cleveland Cavaliers engrenou de vez nesta temporada regular e nesta rodada de segunda-feira à noite deu uma prova de força ao arrasar o Detroit Pistons por 116 a 88, também fora de casa, em resultado que o garantiu na quarta posição da Conferência Oeste, com dez triunfos em 17 partidas.

Após um início de campanha instável, os atuais vice-campeões da NBA acumularam a quinta vitória seguida e esfriaram o bom momento que vinha sendo atravessado pelo Pistons, que é o terceiro colocado do Oeste, agora com seis derrotas em 17 jogos. Assim, a equipe de Detroit agora também está atrás do Toronto Raptors, vice-líder desta conferência, com 11 vitórias em 16 duelos.

Kevin Love, com um “double-double” de 19 pontos e 11 rebotes, foi o principal destaque do triunfo do Cavaliers, que contou com o astro LeBron James fazendo 18 pontos, sendo 16 deles já no primeiro período do confronto, do qual acabou sendo poupado de todo o último quarto após os visitantes abrirem larga vantagem no placar. Antes disso, ele também ajudou a sua equipe com oito assistências e dois rebotes.

Já o Pistons exibiu um desempenho ofensivo muito fraco, com Tobias Harris sendo o maior cestinha do time, com apenas 11 pontos.

Em outro duelo da rodada desta segunda-feira, o San Antonio Spurs derrotou o Atlanta Hawks por 96 a 85, em casa, e se garantiu na terceira posição do Oeste, agora com 11 vitórias em 17 jogos. Houston Rockets e Golden State Warriors, que não atuaram nesta segunda, dividem o topo da conferência.

Lamarcus Aldridge, com 22 pontos e 11 rebotes, foi o grande nome do triunfo da equipe texana, enquanto o Hawks teve o suplente John Collins se destacando com 21 pontos e nove rebotes. Porém, ele não conseguiu evitar a 14ª derrota em 17 partidas da equipe de Atlanta, que segura a lanterna do Leste.

Também pela rodada desta segunda-feira, o New Orleans Pelicans contou com 36 pontos de Anthony Davis para superar o Oklahoma City Thunder por 114 a 107, em casa. Pelo lado dos visitantes, Russell Westbrook fez um “triple-double” de 22 pontos, 16 rebotes e 11 assistências, mas acabou caindo junto com a sua equipe, nona colocada do Oeste, agora com nove derrotas em 16 jogos. O Pelicans vem pouco acima, em sétimo, com nove vitórias em 17 confrontos.

Apenas um jogo será realizado nesta terça-feira por esta temporada regular da NBA. Atuando em casa, o Los Angeles Lakers enfrentará o Chicago Bulls em confronto que começará às 22h30 (no horário local) e 1h30 da madrugada desta quarta-feira (no horário de Brasília).

Confira os resultados da rodada desta segunda-feira:

Charlotte Hornets 118 x 102 Minnesota Timberwolves

Detroit Pistons 88 x 116 Cleveland Cavaliers

Orlando Magic 97 x 105 Indiana Pacers

Philadelphia 76ers 107 x 86 Utah Jazz

New York Knicks 107 x 85 Los Angeles Clippers

Memphis Grizzlies 92 x 100 Portland Trail Blazers

Milwaukee Bucks 88 x 99 Washington Wizards

New Orleans Pelicans 114 x 107 Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks 102 x 110 Boston Celtics

San Antonio Spurs 96 x 85 Atlanta Hawks

Sacramento Kings 98 x 114 Denver Nuggets