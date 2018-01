Heat encerra série de 12 vitórias do Raptors no Canadá e sobe para 4º no Leste

A sequência de 12 triunfos do Toronto Raptors como mandante na temporada 2017/2018 da NBA chegou ao fim na rodada de terça-feira. Com uma bandeja de Wayne Ellington a menos de um segundo do fim, o Miami Heat superou a equipe canadense por 90 a 89, ascendendo para a quarta posição na Conferência Leste, com 23 triunfos em 40 jogos.

A cesta decisiva foi a única de Ellington no segundo tempo, o levando a concluir a partida com 15 pontos. Goran Dragic também se destacou com 24 pontos e 12 rebotes pelo Heat, que está em sua melhor fase no campeonato, com cinco triunfos seguidos. Bam Adebayo somou 16 pontos e 15 rebotes e Hassan Whiteside contribuiu com 15 rebotes e 13 pontos pelo time de Miami, que havia perdido os cinco duelos anteriores em Toronto.

LEIA TAMBÉM: Pelas Eliminatórias, seleção de basquete inicia novo ciclo com técnico croata

O Raptors não contou com Kyle Lowry, que sofreu lesão no cóccix durante a vitória de segunda-feira sobre o Brooklyn Nets. DeMar DeRozan marcou 25 pontos pelo time canadense, que perdeu após cinco triunfos consecutivos e está na vice-liderança do Leste, com 28 vitórias em 39 jogos. Lucas Bebê marcou quatro pontos nos 15 minutos em que ficou em quadra.