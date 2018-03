Harden oscila, mas salva Rockets em 7ª vitória seguida na NBA

Apesar das oscilações, James Harden voltou a salvar o Houston Rockets na noite desta quinta-feira, na NBA. Forte candidato a MVP da temporada, o astro jogou mal durante quase toda a partida contra o Detroit Pistons, mas brilhou nos minutos finais e conduziu o Rockets ao triunfo pelo placar de 100 a 96, na prorrogação, em casa.

Foi a sétima vitória consecutiva do Rockets, garantido antecipadamente nos playoffs. O time é dono da melhor campanha da temporada regular até agora, com 58 vitórias e apenas 14 derrotas. Ocupa ainda a liderança da Conferência Oeste. Já o Pistons é o nono colocado, na beira da zona de classificação aos playoffs da Conferência Leste, com 32 triunfos e 40 revezes.

Desde o início da partida, Harden encontrou dificuldade para superar a boa defesa do Pistons. Os visitantes tiraram vantagem desta limitação do rival e foram para cima, terminando o primeiro tempo na frente. A reação do Rockets veio na parte final do jogo, que exigiu a disputa de prorrogação.

Foi aí, então, que Harden justificou os gritos de “MVP” da torcida. Dos 12 pontos do Rockets no tempo extra, dez foram do astro, que terminou o duelo com 21, além de oito rebotes e cinco assistências. O cestinha da equipe foi Eric Gordon, com 22 pontos. O brasileiro Nenê e Chris Paul, com lesão no tendão, ficaram de fora.

Pelo Pistons, que tentam retornar à zona dos playoffs, o maior destaque foi novamente Blake Griffin, com um “triple-double” de 21 pontos, dez rebotes e dez assistências. Andre Drummond, por sua vez, contribuiu com um “double-double” de 17 pontos e 20 rebotes.

Em outro bom jogo da rodada, o Charlotte Hornets arrasou o Memphis Grizzlies pelo contundente placar de 140 a 79, em casa. Kemba Walker foi o grande responsável pela ampla vantagem no marcador. Ele anotou 46 pontos, sendo 35 deles somente nos dois primeiros quartos da partida. Ele até ficou no banco no período final. No total, Walker acertou dez arremessos de três pontos, em 14 tentativas.

O grande desempenho de Walker fez o Hornets não sentir falta de Dwight Howard, que cumpriu suspensão nesta quinta, um dia depois de uma atuação de gala do jogador, responsável por inacreditáveis 30 rebotes na vitória sobre o Brooklyn Nets por 111 a 105, em Nova York.

Os dois triunfos em sequência deixaram o Hornets mais perto da zona de classificação aos playoffs. O time agora é o 10º colocado da Conferência Leste, com 32 vitórias e 41 derrotas – somente os oito primeiros avançam na competição.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Charlotte Hornets 140 x 79 Memphis Grizzlies

Orlando Magic 98 x 118 Philadelphia 76ers

Houston Rockets 100 x 96 Detroit Pistons

New Orleans Pelicans 128 x 125 Los Angeles Lakers

Dallas Mavericks 112 x 119 Utah Jazz

Sacramento Kings 105 x 90 Atlanta Hawks

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Washington Wizards x Denver Nuggets

Indiana Pacers x Los Angeles Clippers

Toronto Raptors x Brooklyn Nets

New York Knicks x Minnesota Timberwolves

Cleveland Cavaliers x Phoenix Suns

Oklahoma City Thunder x Miami Heat

Chicago Bulls x Milwaukee Bucks

San Antonio Spurs x Utah Jazz

Portland Trail Blazers x Boston Celtics

Golden State Warriors x Atlanta Hawks