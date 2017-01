Harden e Westbrook têm novos ‘triple-doubles’ e ajudam em vitórias

A NBA voltou a ter, no domingo, uma noite com dois triple-doubles, algo raro na liga. James Harden alcançou o 12.º dele na temporada, enquanto Russel Westbrook marcou o 20.º dele, caminhando para tentar bater o recorde histórico. Ambos ajudaram seus times, Houston Rockets e Oklahoma City Thunder, a vencer.

Na temporada 1961/62, Oscar Robertson anotou 61 triple-doubles (dois dígitos em três estatísticas), exatamente um a cada dois jogos da temporada regular. Já Westbrook chegou a 20 na 42.ª partida do Thunder. Faltam outras 40, nas quais ele teria que anotar 21, pelo menos.

Apesar dele, passando do meio da temporada regular, o Thunder ainda está longe de deslanchar. A equipe depende do armador para vencer, como foi neste domingo, quando fez 122 a 118 no Sacramento Kings. Westbrook fez 36 pontos, pegou 11 rebotes e deu 10 assistências. Saindo do banco, Enes Kanter ajudou com 29 pontos e 12 rebotes. O Thunder é só o sexto do Oeste, enquanto o Kings está em nono.

Já Harden alcançou seu 12.º triple-double. Parece pouco na comparação com Westbrook, mas, no meio da temporada, ele está a um triple-double de entrar no Top 15 da história da NBA. Se chegar a 18, fica atrás apenas de Oscar Robertson e Wilt Chamberlain, além do rival do Thunder.

Diferente de Westbrook, porém, Harden sonha mais longe na temporada. O Rockets chegou à 32.ª vitória ao atropelar o Brookley Nets por 137 a 112, na casa do rival. Foram 21 pontos, 11 rebotes e igual número de assistências para o armador da equipe do Texas, terceira colocada do Oeste. Só fica atrás dos fortíssimos Golden State Warriors e San Antonio Spurs.

Nenê começou no banco na vitória do Rockets e ajudou com nove pontos e três rebotes, em 14 minutos em quadra. Foi o melhor brasileiro na rodada, ainda que Lucas Bebê tenha sido titular no Toronto Raptors. O pivô, que tem cada vez mais confiança no Canadá, fez quatro pontos e pegou quatro rebotes. Ele, entretanto, ficou em quadra por 35 minutos, sendo quem mais atuou no time na vitória por 116 a 101 sobre o New York Knicks.

Pelo Chicago Bulls, Cristiano Felício desta vez não foi tão bem. Em 11 minutos, anotou apenas quatro pontos no triunfo sobre o Memphis Grizzlies por 108 a 104. Com 31 pontos, Doug McDermott teve a melhor noite da carreira.

Já Marcelinho Huertas não foi utilizado na derrota do Los Angeles Lakers, em casa, para o Detroit Pistons, por 102 a 97, a quarta seguida da franquia da Califórnia, antepenúltima do Oeste. Já o Pistons é 10.º no Leste e ainda sonha com a classificação. São oito times brigando por quatro vagas, separados por apenas três vitórias. O Chicago, em oitavo, e o Knicks, em 11.º, estão nessa briga. O Toronto está em segundo.

Confira os resultados da NBA neste domingo:

Dallas Mavericks 98 x 87 Minnesota Timberwolves

Toronto Raptors 116 x 101 New York Knicks

Atlanta Hawks 111 x 98 Milwaukee Bucks

Brooklyn Nets 112 x 137 Houston Rockets

Sacramento Kings 118 x 122 Oklahoma City Thunder

Memphis Grizzlies 104 x 108 Chicago Bulls

Los Angeles Lakers 97 x 102 Detroit Pistons

