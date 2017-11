Harden dá show e põe Rockets no topo; Celtics bate Warriors e ganha a 14ª seguida

Impulsionado principalmente por uma grande atuação de James Harden, o Houston Rockets massacrou o Phoenix por 142 a 116, fora de casa, e reassumiu a liderança da Conferência Oeste da NBA, agora com 12 vitórias em 16 jogos disputados. A equipe voltou a ficar à frente do Golden State Warriors, que no outro único duelo da rodada desta quinta-feira à noite, também como visitante, foi superado por 92 a 88 pelo Boston Celtics, que emplacou a sua 14ª vitória consecutiva nesta temporada regular da liga de basquete dos Estados Unidos.

Grande nome da noite desta quinta, Harden dez nada menos do que 48 pontos, assim como ajudou a sua equipe com sete assistências e dois rebotes na partida que também marcou o retorno às quadras de Chris Paul ao Rockets depois de 14 jogos sem atuar por causa de uma lesão no joelho.

O astro havia se machucado no duelo de estreia do time de Houston nesta edição de NBA e não decepcionou em seu retorno, pois contabilizou um “double-double” de 11 pontos e dez assistências em apenas 21 minutos em quadra. Assim, ele ajudou de forma importante a sua equipe a atropelar o Suns, que é o 13º e antepenúltimo colocado da Conferência Oeste, agora com 11 derrotas em 16 confrontos disputados.