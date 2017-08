Guidetti vê seleção brasileira de basquete em ‘bom nível’ para Copa América

O técnico da seleção brasileira masculina de basquete, Cesar Guidetti, elogiou o desempenho da equipe nos jogos preparatórios para a Copa América de 2017 – a delegação embarcou nesta terça-feira para Medellín, na Colômbia, onde disputará a primeira fase do torneio. O Brasil foi derrotado por Uruguai e Argentina e venceu a Colômbia pelo torneio Super Four de Salta, na Argentina, além de ter batido anteriormente Camarões em outros dois jogos realizados em Pindamonhangaba, no interior paulista.

“Estes jogos preparatórios foram muito proveitosos para as avaliações e também para tirar algumas dúvidas, além de nos deixar em boas condições para disputar a Copa América. Foi importante jogar em igualdade contra o Uruguai e Argentina e sentir que a equipe está em um bom nível”, analisou o treinador.

Já o armador Fúlvio Chiantia projeta uma boa participação brasileira na primeira etapa da Copa América para que o País possa avançar à fase decisiva, que será jogada em Córdoba, na Argentina. O atleta lamentou o período insuficiente de treinamentos, mas demonstrou confiança no grupo.