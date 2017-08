Flamengo, Vasco e Botafogo desistem e Carioca de basquete masculino é cancelado

A crise atingiu em cheio o basquete no Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira, em um comunicado oficial, o Departamento Técnico da Federação de Basquete do Estado do Rio de Janeiro (FBERJ) comunicou o cancelamento da edição de 2017 do Campeonato Carioca Masculino em virtude da desistência de quatro dos cinco clubes inscritos. São eles os tradicionais Flamengo, Vasco e Botafogo, além do Macaé.

Somente o Automóvel Clube Fluminense/Campos, da cidade de Campos dos Goytacazes, permaneceu ativo em sua inscrição e, assim, não restou à FBERJ a decisão de cancelar o campeonato em 2017.

Flamengo, Vasco e Botafogo confirmaram o boicote através de notas oficiais por conta da falta de estrutura adequada para mandar os clássicos. Sem a liberação das principais arenas, como o ginásio do Maracanãzinho, os times teriam que realizar os confrontos em seus ginásios de portões fechados e, por isso, optaram em abrir mão do torneio.