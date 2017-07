Fiesp recusa parceria e sepulta chances do basquete continuar em Americana

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Se as chances de o time de basquete feminino permanecer em Americana eram mínimas, desde a tarde de ontem elas ficaram menores ainda. A Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) negou ao secretário de Esportes de Americana, Osvaldo Klein Neto, o Foca, e aos gestores da equipe um pedido de parceria através do Sesi, último recurso para tentar manter o time na cidade.

De acordo com Foca, a reunião com a Fiesp foi realizada no dia 9 de junho e a expectativa era de que o acordo fosse fechado nesta semana, mas membros do setor de esportes da federação informaram que o orçamento para a área já estava comprometido e que neste ano não seria possível um acordo como o time queria, nos moldes da parceria do Sesi (Serviço Social da Indústria) com a equipe de basquete masculino do município de Franca.

“Recebi uma ligação (de um funcionário da Fiesp) colocando a situação do Sesi, que é um problema financeiro que diminuiu o orçamento deles para projetos esportivos e que esse vínculo que o basquete de Franca tem foi feito no início do ano, então o orçamento deles para esse ano, para este tipo de projeto, está fechado, o que nos entristece, porque era a única esperança que restava para conseguir manter o time de basquete aqui em Americana e agora a gente vê aí que a luz no fim do túnel vem se apagando”, lamentou o secretário, lembrando que o município seguirá tendo o basquete feminino de base, mantido por meio de projeto da ADCF Unimed/Sicoob Unimais, que inclusive terá seu time Sub-21 defendendo a cidade nos Jogos Regionais, que começam no próximo dia 11.