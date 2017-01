Felício brilha com ‘double-double’, mas Bulls perde do Thunder em casa na NBA

O brasileiro Cristiano Felício brilhou na rodada da noite desta segunda-feira da NBA ao fazer um “double-double” de 11 pontos e 11 rebotes pelo Chicago Bulls. A sua boa atuação, porém, não foi suficiente para evitar a derrota por 109 a 94 para o Oklahoma City Thunder, em casa, onde a equipe visitante conquistou a sua 23ª vitória em 39 jogos nesta temporada regular da liga de basquete dos Estados Unidos.

O resultado garantiu ao Thunder a sétima posição da Conferência Oeste, enquanto o Bulls é o nono colocado do Leste, logo abaixo da zona de classificação para os playoffs, agora com 19 derrotas em 38 partidas até aqui.

Felício, por sua vez, conseguiu se destacar pela equipe de Illinois nesta segunda-feira após sair do banco de reservas e atuar por 24 minutos ao total. Dwyane Wade, com 22 pontos, foi o cestinha do Bulls no duelo, mas o Thunder teve uma atuação coletiva melhor para se impor diante dos anfitriões.

Desta forma, a equipe de Oklahoma ganhou de forma tranquila ao ser impulsionado principalmente pelas grandes performances de Russel Westbrook, que contabilizou 21 pontos, 14 assistências e nove rebotes, Steven Adams (autor de 22 pontos) e do suplente Enes Kanter (20 pontos e 11 rebotes).

Em outro confronto realizado na rodada desta segunda-feira à noite da NBA, o New Orleans Pelicans também venceu fora de casa ao bater o New York Knicks por 110 a 96, no Madison Square Garden, onde o grande nome do jogo foi Anthony Davis, com um “double-double” de 40 pontos e 18 rebotes.

O resultado garantiu ao time da terra do blues a décima posição da Conferência Oeste, agora com 15 vitórias em 39 partidas, enquanto o Knicks é o 11º do Leste, onde passou a contabilizar 21 derrotas em 38 jogos disputados.

Diante de sua torcida, o time de Nova York acabou não tendo força para frear o Pelicans. Sem nenhum grande destaque, a equipe contou com Brandon Jennings e Carmelo Anthony como maiores cestinhas, respectivamente com 20 e 18 pontos.

Na outra partida realizada na rodada desta segunda-feira, o Minnesota Timberwolves fez valer o fator quadra ao derrotar o Dallas Mavericks por 101 a 92 e chegar ao seu 12º triunfo em 38 jogos, retrospecto modesto que o deixa apenas na antepenúltima posição da Conferência Oeste, na qual o próprio Mavericks é o lanterna, agora com 27 derrotas em 38 confrontos.

Karl-Anthony Towns, autor de 34 pontos e 11 rebotes pela equipe da casa, foi o grande nome do jogo em Minnesota. Pelo lado do time do Texas, Harrison Barnes foi o segundo maior cestinha da partida, com 30 pontos, enquanto o astro Dirk Nowitzki veio pouco atrás, com 26.

