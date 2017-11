Ex-Americana, Vera Cruz Campinas é oficializada na próxima LBF

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

Vera Cruz Campinas será o nome da equipe que vai suceder o Corinthians/Pague Menos/Americana, atual campeão da LBF (Liga de Basquete Feminino). O técnico Antônio Carlos Vendramini e a jogadora Karla Costa, que coordenam a transição de cidade do time, fecharam nesta semana o patrocínio máster com o hospital. Nesta quinta-feira, a “nova” equipe foi oficializada na próxima edição da LBF, que terá nove clubes, três a mais que na temporada 2016/2017.

Os outros novatos serão o Poty/BAX/Catanduva, Funvic/Ituano e São Bernardo/Instituto Brazolin/Unip, que se juntam a Blumenau, Presidente Venceslau, Sampaio Basquete, Santo André/APABA e Uninassau Basquete, que fizeram parte da última edição. A LBF 2018 começará em janeiro, com 18 rodadas na temporada regular, série melhor de três jogos nos playoffs das quartas de final e semifinais, e melhor de cinco na decisão.

LEIA TAMBÉM: Na estreia de Kyrie Irving, Celtics vence Hornets pela pré-temporada da NBA

“Acredito que o planejamento contribuiu para que pudéssemos ter o aumento no número de equipes mesmo em um cenário desfavorável economicamente e da modalidade”, comentou o presidente da LBF, Ricardo Molina, que foi gestor do time de basquete feminino de Americana que se tornou multicampeão estadual, nacional e sul-americano. Desde que deixou Americana pela falta de recursos públicos, a equipe de Vendramini e Karla Costa se instalou no ginásio Gilman Jorge Farah, no Jardim das Paineiras, que está sendo reformado, e anunciou cinco contratações: a ala/pivô Aline Moura, a ala/armadora Carla Lucchini, as armadoras Melissa Gretter e Ana Calixto, e a pivô Mariana Dias.