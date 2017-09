Ex-Americana, Campinas estreia somente na próxima temporada

A transição do time de basquete feminino de Americana para Campinas levará mais tempo que o esperado. A FPB (Federação Paulista de Basquetebol) confirmou nesta semana que a próxima edição do Campeonato Paulista da Divisão Especial, com início para a segunda quinzena deste mês, só terá cinco participantes: Santo André, Catanduva, São Bernardo, São José e Presidente Venceslau. A equipe de Campinas ainda não oficializou sua mudança à nova cidade, embora os gestores Antonio Carlos Vendramini e Karla Costa já tenham articulado a transferência com o secretário de Esportes, Dário Saadi. Foto: João Carlos Nascimento-O Liberal

Com isso, a estreia do novo time, que nos tempos em que representou Americana foi tetracampeão da LBF (Liga de Basquete Feminino), será somente em janeiro de 2018, com o início da próxima temporada da liga nacional. Segundo o presidente da LBF, Ricardo Molina, por ter mudado de cidade e, na prática, ter se tornado uma nova equipe, Campinas não precisará disputar o Estadual deste ano, condição obrigatória para os participantes da liga.

LEIA TAMBÉM: Título inédito move Bauru e Paulistano em 5º e último jogo da decisão do NBB

“Existe uma determinação da CBB (Confederação Brasileira de Basquete) que as equipes já existentes devem disputar os campeonatos estaduais. No caso de surgimento de novas equipes durante este segundo semestre que demonstrem capacidade técnica e financeira para participar da LBF, as mesmas devem ser autorizadas, desde que assumam o compromisso de disputar o campeonato estadual em 2018”, explicou.