Em reedição de final, Americana bate o Sampaio Corrêa

Como esperado, o primeiro duelo entre Corinthians/Pague Menos/Americana e Sampaio Corrêa Basquete após a decisão da última LBF CAIXA foi espetacular. Realizado no Ginásio Centro Cívico, em Americana (SP), o clássico foi equilibrado do início ao fim, porém a equipe alvinegra contou com brilho da argentina Melissa Gretter para vencer pelo placar de 66 a 61.

A Liga de Basquete Feminino (LBF CAIXA) é uma competição que conta com o patrocínio master da CAIXA, o patrocínio da SKY e os apoios da Liga Nacional de Basquete (LNB) e do Ministério do Esporte.

LEIA TAMBÉM: Timão apresenta ala norte-americana para LBF

Clutch! : Até o minuto final da partida a armadora argentina Melissa Gretter havia tentado seis arremessos e não tinha convertido nenhum. Mesmo assim ela foi a protagonista da vitória corintiana, já que foi de Gretter os últimos cinco pontos da partida, os pontos que deram a vitória para o Corinthians.

Põe na conta: Com o triunfo, o Corinthians segue firme na liderança da LBF CAIXA, com campanha de oito vitórias em nove partidas disputadas. Já o Sampaio Corrêa possui campanha de quatro vitórias em nove jogos e segue na zona de classificação aos playoffs do campeonato nacional.

Ajudaram muito: A pivô Damiris, dona de expressivo duplo-duplo de 17 pontos e 17 rebotes, e a ala/pivô norte-americana Brandie Baker, com 17 tentos anotados, também tiveram desempenhos mais do que cruciais para o Corinthians triunfar no duelo contra o atual campeão da LBF CAIXA.

LEIA TAMBÉM: Americana bate Uninassau e dispara na ponta

Desempenharam muito: Pelo lado do Sampaio Corrêa, a ala Palmira, com 18 pontos e quatro rebotes, e a jovem pivô Letícia Rodrigues, com duplo-duplo de 11 pontos e 11 rebotes, tiveram grandes atuações, porém não conseguiram dar o resultado positivo para sua equipe. E agora? : Corinthians e Sampaio Corrêa voltam a se enfrentar pela fase de classificação da LBF CAIXA 16/17 nesta terça-feira (31/01), às 20 horas (de Brasília), novamente no Ginásio Centro Cívico, em Americana (SP).

Reedição: Esse foi o primeiro duelo entre Corinthians e Sampaio Corrêa depois das duas equipes protagonizarem a decisão da última temporada da LBF CAIXA. Na ocasião, o Sampaio venceu a série Final por 3 a 1 e conquistou o título do maior campeonato de basquete feminino do Brasil.

Sequência encerrada: Com o resultado negativo, o Sampaio Corrêa viu sua sequência de vitórias na LBF CAIXA chegar ao final. Antes da partida deste domingo o time comandado pela técnica Lisdeivi havia vencido seus últimos quatro compromissos na sétima edição da LBF CAIXA.

Ritmo baixo: Com o aproveitamento muito baixo dos dois lados, o primeiro período do encontro entre Corinthians e Sampaio Corrêa foi marcado por poucos pontos, porém com muito equilíbrio. Com um trabalho mais eficiente nas bolas de dentro do garrafão, a equipe alvinegra foi um pouco melhor e conseguir sair na frente: 12 a 9.

Lá e cá: A parcial seguinte foi completamente diferente, com os dois ataques funcionando muito bem, com diversas trocas de cesta e o placar quase sempre divido por poucos pontos. Já no final do segundo quarto o Corinthians conseguiu abrir vantagem de cinco pontos, até então a maior do jogo, porém Tainá Paixão converteu bola de 3 pontos no estouro do cronometro e devolveu o Sampaio Corrêa para o jogo (29 a 27).

Muito jogo: A história do terceiro período foi parecido com a do período anterior. As duas equipes voltaram quentes para a 2ª etapa e os dois ataques produziram muito. Com destaque para Damiris, dona de 11 pontos no quarto, o Corinthians conseguiu manter sua vantagem por quase todo o período, porém nos minutos finais o Sampaio Corrêa reagiu e a partida entrou em seus dez minutos finais com o placar empatado e totalmente em aberto.

Até o fim: A equipe alvinegra começou o último período com 6 a 0 no placar e abriu novamente vantagem (51 a 45), mas logo o Sampaio Corrêa se recuperou e devolveu a igualdade no placar. A partir desse momento os dois times voltaram a trocar cestas e lideranças e, com o passar do tempo, o jogo seguiu totalmente aberto até seus instantes finais.

Chamou a responsa: Com o jogo empatado já dentro de seu minuto final, a armadora Melissa Gretter chamou a responsabilidade, anotou cinco pontos seguidos (os últimos cinco pontos do jogo) e deu a vitória mais do que importante e emocionante para sua equipe.

E agora? : Corinthians e Sampaio Corrêa voltam a se enfrentar pela fase de classificação da LBF CAIXA na próxima terça-feira (31/01), às 20 horas (de Brasília), novamente no Ginásio Centro Cívico, em Americana (SP).