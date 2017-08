Em crise financeira, tricampeão Brasília não jogará o NBB da próxima temporada

Em nota oficial, o Instituto Viver Esporte (IVE), responsável pela administração do time, informou que “o tricampeão do NBB, infelizmente, não disputará a próxima edição da competição”.

Uma das principais forças do basquete brasileiro por quase duas décadas, o Brasília está fora da próxima edição do NBB. Em crise econômica, o time da capital não conseguiu garantias financeiras para participar da competição e, por isso, anunciou nesta sexta-feira a desistência do torneio, que terá sua décima edição disputada.

Sem qualquer nova parceria, o Brasília se viu impedido de dar à Liga Nacional de Basquete (LNB), organizadora do NBB, a garantia de que poderia bancar o R$ 1,2 milhão exigido pela entidade para a entrada na competição. Restou ao clube, então, abandonar a disputa.

“A despeito de haver envidado todos os esforços para a substituição do patrocinador master da agremiação, não foi possível firmar uma nova parceria. A crise econômica que atravessa o País, aliada à já conhecida ausência de incentivo ao esporte nacional, impossibilitaram a permanência da equipe na principal competição de basquetebol do Brasil”, explicou o IVE.

Apesar da desistência do NBB, a diretoria do Brasília ainda deve ter muito trabalho nos próximos meses, afinal, deve salários para parte do elenco das últimas temporadas. Diante desta crise, os principais nomes da equipe já encontraram novas casas. Os experientes Fúlvio e Guilherme Giovannoni, por exemplo, fecharam com o Vasco. O time carioca ainda estaria próximo de fechar com Lucas Mariano, enquanto o Paulistano deve levar Deryk.

A luta do Brasília agora é para se reerguer a partir de 2018 e voltar aos tempos áureos alcançados desde os anos 2000. Nos últimos 15 anos, o time conquistou nove títulos do Campeonato Brasiliense, dois da Copa Brasil, um do Campeonato Brasileiro, três do NBB, três da Liga Sul-Americana e um da Liga das Américas.

“O IVE agradece a toda a população brasiliense pelo apoio incansável durante todos esses anos de glórias e conquistas. Nosso time é o segundo maior campeão do NBB (atrás do Flamengo) e foi responsável pela revelação de inúmeros atletas, hoje defendendo times do Brasil e do exterior”, encerrou o instituto.