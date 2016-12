As jogadoras do Corinthians/Pague Menos/Americana realizaram os últimos trabalhos do ano nesta quarta-feira (21) e em seguida foram liberadas para as festividades de Natal e Réveillon. O retorno das atividades está marcado para 2 de janeiro, com um trabalho na academia.

Até lá, o preparador físico Marcos Strapasson espera que as atletas mantenham a forma e o bom condicionamento físico apresentado nos dois primeiros jogos da LBF (Liga de Basquete Feminino), quando o time derrotou Presidente Venceslau duas vezes, por 87 a 64 a 87 a 49. Para isso, o profissional avisou que mandará um cronograma para as meninas seguirem no período festivo.

“Mandaremos uma planilha, com trabalho de transição e de estabilização, para que as jogadoras não percam todas as adaptações que elas conseguiram durante a temporada. Nós da preparação física repassamos treinamentos, com trabalho de força e trabalho de cardiorrespiratório para que elas sigam isso durante esse recesso”, explicou Strapasson, que confia no comprometimento do elenco durante a pausa. “Nós temos um grupo experiente, muito comprometido, então acredito que não teremos esse problema das atletas voltarem fora do seu peso normal”, comentou.