Durant brilha e Warriors freia LeBron para vencer Cavaliers fora na NBA

O Golden State Warriors repetiu o roteiro do duelo disputado no Natal e voltou a vencer o Cleveland Cavaliers, na noite desta segunda-feira, novamente num feriado, de Martin Luther King, nos Estados Unidos. Como acontecera no mês passado, Kevin Durant liderou os atuais campeões na vitória por 118 a 108, desta vez na casa do Cavaliers, em rodada da NBA.

Durant comandou a equipe visitante com seus 32 pontos, cinco rebotes e oito assistências. Foram 16 pontos somente no terceiro quarto, quando ele puxou a reviravolta do Warriors no placar. Até então, o Cavaliers dominava, com a liderança no placar no primeiro e segund períodos da partida.

LEIA TAMBÉM: Sub-17 de Basquete Feminino rende nova taça para time de Americana

Durant e companhia aproveitaram ao cansaço dos anfitriões para se recuperarem no marcador e decretarem a virada. Stephen Curry, mais discreto, contribuiu com 23 pontos para buscar essa reviravolta. Foram ainda oito assistências. Draymond Green quase cravou um “triple-double”, com seus 11 pontos, 16 rebotes e nove assistências.