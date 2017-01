DeRozan brilha, Raptors bate Celtics e sustenta vice-liderança do Leste na NBA

Em um jogo no qual foi impulsionado por uma atuação brilhante de DeMar DeRozan, o Toronto Raptors venceu o Boston Celtics por 104 a 96, em casa, na rodada da noite desta terça-feira, em duelo direto pela vice-liderança da Conferência Leste da NBA. O triunfo fez a equipe canadense assegurar o segundo lugar, agora com 25 vitórias em 38 jogos, enquanto o time de Massachusetts estacionou na terceira posição ao sofrer a sua 15ª derrota em 38 confrontos.

Autor de cestas decisivas no final do equilibrado embate com o Celtics, DeRozan terminou como cestinha do jogo, com 41 pontos, sendo que ainda contabilizou um “double-double” ao apanhar 13 rebotes. Assim, o astro liderou o Raptors no confronto no qual a equipe também contou com o brasileiro Lucas Bebê em quadra por 21 minutos, período em que marcou sete pontos, pegou três rebotes e deu duas assistências.

Pelo lado do Celtics, Isaiah Thomas foi o maior cestinha, com 27 pontos, mas ele acabou sendo o único grande destaque do seu time, enquanto a franquia canadense contou com uma atuação coletiva mais forte. Além de DeRozan brilhando, a equipe ainda teve Jonas Valanciunas como um “monstro” no garrafão, com 23 rebotes, sendo que ele ainda garantiu dois dígitos em dois fundamentos ao fazer 18 pontos.

Kyle Lowry, com 24 pontos e nove assistências, foi outro jogador que esteve bem pelo Raptors, que com o triunfo sobre o Celtics também se aproximou um pouco mais do líder Cleveland Cavaliers, este derrotado pelo Utah Jazz por 100 a 92, fora de casa, em outro jogo desta terça-feira.

Mesmo assim, os atuais campeões da NBA seguem com boa vantagem na ponta da Conferência Leste, agora com 28 vitórias e nove derrotas. E este último revés aconteceu mesmo com LeBron James terminando a partida diante do Jazz como cestinha, com 29 pontos, e Kyrie Irving contabilizando outros 20. Os visitantes ainda tiveram outros destaques, como Tristan Thompson amealhando um “double-double” de 12 pontos e 12 rebotes, assim como Kevin Love esteve próximo de atingir dois dígitos em dois fundamentos ao somar 12 pontos e nove rebotes.

O time de Utah, porém, teve uma melhor atuação coletiva na parte ofensiva, com seis de seus jogadores conseguindo passar da marca de dois dígitos. E o principal deles foi Gordon Hayward, autor de 28 pontos, enquanto Rodney Hood fez outros 18 pela equipe da casa, que com o triunfo expressivo se garantiu no sexto lugar da Conferência Oeste, agora com 24 vitórias em 40 partidas.

WARRIORS GANHA MAIS UMA – Líder disparado do Oeste e também geral desta temporada regular da NBA, o Golden State Warriors ganhou mais uma ao superar o Miami Heat por 107 a 95, em casa, em outro jogo da rodada desta terça-feira. Assim, a equipe de Oakland passou a ostentar 33 vitórias em 39 jogos em sua bela campanha.

Kevin Durant foi o cestinha do Warriors, com 28 pontos, enquanto o astro Stephen Curry também se destacou com 24 pontos, nove assistências e oito rebotes.

Pelo lado do Heat, que passou a amargar 29 derrotas em 40 jogos na penúltima posição da Conferência Leste, Hassan Whiteside brilhou com 28 pontos e 20 rebotes, mas a sua grande atuação foi insuficiente para ameaçar o domínio dos atuais vice-campeões da NBA.

HARDEN TAMBÉM BRILHA – Em outro duelo da rodada desta terça, o Houston Rockets fez valer o seu favoritismo e o fator quadra para bater o Charlotte Hornets por 121 a 114. E, novamente, contou com o brilho do astro James Harden, que fez um “triple-double” de 40 pontos, 15 rebotes e dez assistências.

Assim, ele levou o Rockets ao 31º triunfo em 40 jogos, retrospecto que garante o time no terceiro lugar do Oeste, enquanto o Hornets fecha a zona de classificação para os playoffs, em oitavo no Leste, agora com 19 derrotas em 39 partidas.

Também pela rodada desta terça-feira, o Washington Wizards derrotou o Chicago Bulls por 101 a 99, em casa, graças a uma cesta de John Wall a cinco segundos do fim do jogo. Wall, por sua vez, foi o cestinha do duelo, com 26 pontos. Já o brasileiro Cristiano Felício, do time visitante, esteve em quadra por 14 minutos, nos quais contabilizou apenas quatro pontos e pegou dois rebotes.

Confira os resultados desta terça-feira na NBA:

Washington Wizards 101 x 99 Chicago Bulls

Toronto Raptors 114 x 106 Boston Celtics

Brooklyn Nets 97 x 117 Atlanta Hawks

Houston Rockets 121 x 114 Charlotte Hornets

San Antonio Spurs 107 x 109 Milwaukee Bucks

Utah Jazz 100 x 92 Cleveland Cavaliers

Los Angeles Lakers 87 x 108 Portland Trail Blazers

Golden State Warriors 107 x 95 Miami Heat

Sacramento Kings 100 x 94 Detroit Pistons

Confira os jogos desta quarta-feira:

Philadelphia 76ers x New York Knicks

Oklahoma City Thunder x Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves x Houston Rockets

Boston Celtics x Washington Wizards

Los Angeles Clippers x Orlando Magic

Portland Trail Blazers x Cleveland Cavaliers