De volta à seleção, Varejão fala de seu futuro: ‘Voltar ao Brasil está em aberto’

Jogador mais experiente do grupo da seleção masculina de basquete que enfrenta o Chile nesta sexta-feira, em Osorno, no primeiro jogo pelas Eliminatórias para o Mundial de 2019, o pivô Anderson Varejão, de 35 anos, está feliz por voltar a defender o Brasil. Ele ficou fora dos Jogos Olímpicos do Rio-2016 por causa de uma hérnia de disco e, agora, espera ajudar na reconstrução do time sob o comando do técnico croata Aleksandar Petrovic.

Sobre o futuro, em entrevista ao Estado, ele acena positivamente com o retorno ao basquete brasileiro. Sem clube desde fevereiro deste ano, quando foi dispensado pela campeão Golden State Warriors, da NBA, ele recebeu uma proposta do Flamengo para atuar no NBB.

Qual é sua percepção deste novo trabalho da seleção, novamente sob o comando de um treinador estrangeiro?