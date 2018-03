Curry volta, mas lesiona joelho em vitória do Warriors sobre o Hawks na NBA

O Golden State Warriors recebeu o Atlanta Hawks na noite de sexta-feira da NBA, venceu por 106 a 94, mas não teve motivos para comemorar. Na partida que marcava o retorno de Stephen Curry após afastamento por lesão, o armador voltou a contundir-se, desta vez no joelho, e não terminou o confronto em quadra.

Curry ficou seis partidas afastado por um problema no tornozelo direito, mas fazia grande apresentação na sexta. Em ótima forma, havia marcado 29 pontos em 25 minutos em quadra, além de ter pegado sete rebotes. Tudo isso ainda no terceiro período da partida.

Mas quando faltavam pouco mais de três minutos para o fim do quarto, em um lance de ataque do Hawks, o pivô JaVale McGee caiu sobre a perna de Curry, que sentiu na hora. O armador precisou ser substituído e não voltou mais à quadra. O primeiro diagnóstico foi de lesão no ligamento colateral medial, mas ele ainda seria submetido a exames de imagem neste sábado.

A contusão de Curry preocupa por acontecer às vésperas dos playoffs, que começam no dia 14 de abril. “Vamos ver os exames. Não há muito a dizer ou prever. É uma reviravolta estranha, cruel, do destino. Ele se recuperou do tornozelo por duas semanas, ficou forte e, então, foi o joelho. Vamos ver o que acontece. Estamos de dedos cruzados”, disse o técnico Steve Kerr.

Mesmo substituído, Curry terminou como cestinha do confronto. O Warriors, ainda sem Kevin Durant, Draymond Green e Klay Thompson, também contou com 24 pontos de Nick Young para chegar ao 54.º triunfo, em terceiro na Conferência Oeste. Já o Hawks, último no Leste, com 21 vitórias, teve Taurean Prince como destaque, com 20 pontos.

Mais abaixo na tabela do Oeste, o San Antonio Spurs deu passo importantíssimo para ir aos playoffs ao vencer o confronto direto com o Utah Jazz, em casa, por 124 a 120, na prorrogação. Foi o 43.º triunfo do time texano – o sexto seguido -, que está na sexta colocação da conferência, deixando para traz o próprio Jazz, oitavo, com 41.

LaMarcus Aldridge teve uma atuação memorável ao terminar com 45 pontos e nove rebotes. Ele ainda foi auxiliado pelos 25 pontos de Patty Mills. Pelo Jazz, o novato Donovan Mitchell marcou 35 pontos, incluindo os três que levaram o jogo para a prorrogação nos últimos segundos, mas não foi o suficiente.

Com 44 vitórias, em quarto na conferência, o Oklahoma City Thunder bateu o Miami Heat em casa, por 105 a 99, graças aos 29 pontos, 13 rebotes e oito assistências de Russell Westbrook. O Minnesota Timberwolves, sétimo, chegou ao 42.º triunfo ao derrotar o New York Knicks por 108 a 104, fora de casa, 24 pontos e 13 rebotes de Karl-Anthony Towns.

No Leste, o líder Toronto Raptors recebeu o Brooklyn Nets e suou para chegar à 54.ª vitória. Depois de passar a maior parte do confronto atrás no placar, a equipe canadense virou no fim para fazer 116 a 112, com “triple-double” de Kyle Lowry: 25 pontos, 12 assistências e 10 rebotes. DeMar DeRozan ainda contribuiu com 21 pontos e Jonas Valanciunas, com 23. O brasileiro Lucas Bebê atuou por 12 minutos e marcou quatro pontos.

Em segundo, o Boston Celtics venceu pela 49.ª vez ao fazer 105 a 100 no Portland Trail Blazers, terceiro do Oeste, mesmo fora de casa e sem Kyrie Irving, machucado. Marcus Morris, com 30 pontos, foi o principal destaque da equipe, que ainda teve Terry Rozier marcando 16.

Já o Cleveland Cavaliers, terceiro no Leste, não teve qualquer dificuldade para atropelar o Phoenix Suns por 120 a 95, em casa. LeBron James, com 27 pontos e nove rebotes, comandou o time de Ohio ao 43.º triunfo. Kevin Love ainda terminou com 20 pontos.

Ainda no Leste, o Chicago Bulls foi derrotado pelo Milwaukee Bucks por 118 a 105, mesmo atuando em casa, mas viu Cristiano Felício ter outra boa atuação. Titular, o brasileiro ficou em quadra por 31 minutos e anotou um “double-double”, com 11 pontos e 11 rebotes.

Confira os resultados de sexta-feira na NBA:

Indiana Pacers 109 x 104 Los Angeles Clippers

Washington Wizards 100 x 108 Denver Nuggets

Cleveland Cavaliers 120 x 95 Phoenix Suns

New York Knicks 104 x 108 Minnesota Timberwolves

Toronto Raptors 116 x 112 Brooklyn Nets

Chicago Bulls 105 x 118 Milwaukee Bucks

Oklahoma City Thunder 105 x 99 Miami Heat

San Antonio Spurs 124 x 120 Utah Jazz

Portland Trail Blazers 100 x 105 Boston Celtics

Golden State Warriors 106 x 94 Atlanta Hawks

Acompanhe as partidas da NBA neste sábado:

Philadelphia 76ers x Minnesota Timberwolves

Detroit Pistons x Chicago Bulls

Orlando Magic x Phoenix Suns

Houston Rockets x New Orleans Pelicans

Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers

Dallas Mavericks x Charlotte Hornets