Curry brilha e Warriors bate Clippers; Cavaliers e Celtics sofrem para vencer

Com seu recorde de pontos na temporada até agora, o astro liderou o Warriors na vitória por 121 a 105. E isso que Curry não jogou o último período da partida, ao ser poupado pelo treinador. Ele também contribuiu com seis rebotes e três assistências, ainda convertendo oito das 16 tentativas de três pontos.

Stephen Curry voltou a brilhar com a camisa do Golden State Warriors na noite deste sábado, em rodada da NBA marcada pelas principais equipes em quadra. Cleveland Cavaliers e Boston Celtics também venceram, de forma apertada, mas somente o Warriors convenceu, graças aos 45 pontos de Curry diante dos Los Angeles Clippers, fora de casa.

Pelo Clippers, Lou Williams foi o cestinha da equipe, com 23 pontos. DeAndre Jordan anotou um “double-double” de 15 pontos e 11 rebotes. Contratado na sexta-feira, Tyrone Wallace marcou 13 pontos em seu primeiro jogo pelo Clippers.

A baixa da equipe foi Blake Griffin, que sofreu uma concussão ainda no primeiro quarto da partida. Ele foi ao chão ao acertar a cabeça no cotovelo direito de JaVale McGee. Griffin permaneceu no chão por alguns minutos para receber atendimento médico em quadra. Ele deixou a partida na sequência, com apenas nove minutos em quadra.

Com sua quarta vitória consecutiva, o Warriors segue com a melhor campanha da temporada regular da NBA até agora. Ao todo, soma 32 triunfos e 8 derrotas e lidera a Conferência Oeste. O Clippers continua na beira da zona de classificação aos playoffs, em nono na mesma tabela, com 17 vitórias e 21 derrotas.

Tentando se aproximar do Warriors na Conferência Oeste (27/11), o Houston Rockets tropeçou na noite deste sábado ao ser batido pelo Detroit Pistons por 108 a 101, fora de casa. Ainda sem contar com o astro James Harden, machucado, o vice-líder do Oeste sofreu diante dos 27 pontos de Tobias Harris, cestinha do Pistons e da partida.

Sem Harden e sem o brasileiro Nenê, o Rockets teve o destaque de Chris Paul, com 16 pontos e 13 assistências. Pelo Pistons, que também tinham uma importante baixa, Andre Drummond, Ish Smith marcou 17 pontos. Apesar da sétima colocação na Conferência Leste, o Pistons segue obtendo vitórias importantes sobre os melhores times da temporada. Antes de bater o Rockets, superou o Warriors, Celtics e San Antonio Spurs.

Pelo mesmo lado Leste da competição, o próprio Celtics e o Cavaliers sofreram na noite passada para vencerem seus jogos. Fora de casa, o Cavaliers bateu o Orlando Magic por 131 a 127 com atuação decisiva de LeBron James. O astro quase cravou um “triple-double”, ao anotar 33 pontos, 10 rebotes e nove assistências.

Kevin Love contribuiu com 27 e Isaiah Thomas, com 19 e quatro assistências, em seu primeiro jogo como titular desde que voltou a de lesão no quadril. Dwayne Wade, por sua vez, registrou 16 pontos. Pelo Magic, Aaron Gordon marcou 30 pontos e Elfrid Payton teve 20 pontos e cinco assistências.

Em terceiro na Conferência Leste, o Cavaliers soma agora 26 vitórias e 13 derrotas, atrás do Toronto Raptors e do Celtics. Fora de casa, o líder da tabela venceu o Brooklyn Nets com uma diferença de apenas dois pontos: 87 a 85. Kyrie Irving foi o cestinha da partida, ao anotar 21 pontos para o Celtics. Jayson Tatum contribuiu com 14. Pelo Nets, o destaque foi Spencer Dinwiddie, com 20.

Com o resultado, o Celtics chegou a sua 33ª vitória. Tem dez derrotas e segue na liderança da tabela, com a segunda melhor campanha geral, atrás apenas do Warriors. O Nets é o 12º colocado, fora da zona de classificação aos playoffs, com 15 triunfos e 24 derrotas.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Los Angeles Clippers 105 x 121 Golden State Warriors

Brooklyn Nets 85 x 87 Boston Celtics

Detroit Pistons 108 x 101 Houston Rockets

Indiana Pacers 125 x 86 Chicago Bulls

Orlando Magic 127 x 131 Cleveland Cavaliers

Washington Wizards 103 x 110 Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves 116 x 98 New Orleans Pelicans

Sacramento Kings 106 x 98 Denver Nuggets

Acompanhe os jogos deste domingo:

Miami Heat x Utah Jazz

Dallas Mavericks x New York Knicks

Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder

Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers x Atlanta Hawks