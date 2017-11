Curry ‘acorda’ no segundo tempo e garante vitória dos Warriors sobre o Pelicans

O Golden State Warriors fez um jogo parelho com o New Orleans Pelicans durante o primeiro tempo, na noite de sexta-feira, em casa. O que pesou na etapa final para o time da casa foram as bolas de Stephen Curry, que começaram a cair e contribuíram para a vitória por 110 a 95.

No terceiro quarto, Curry fez 14 dos seus 27 pontos na partida. Klay Thompson também fez um grande jogo e anotou 24 pontos. Pelo lado dos Pelicans, o destaque foi Anthony Davis, que chegou a um “double-double”: 30 pontos e 15 rebotes.

O Warriors atuou pelo terceiro jogo seguido desfalcado de Kevin Durant, que se recupera de uma torção no tornozelo esquerdo. Mas mesmo sem um de seus principais jogadores, venceu a segunda partida consecutiva e continua na vice-liderança da Conferência Oeste, com 15 vitórias e cinco derrotas, atrás apenas do Houston Rockets. Os Pelicans estão em sétimo, com 11 triunfos e 8 tropeços.