Corinthians oficializa retorno ao basquete masculino após 22 anos

O basquete masculino, uma das modalidades mais tradicionais da história do Corinthians, deve voltar ao clube em 2018. Bicampeão sul-americano, tetracampeão brasileiro e vice-campeão mundial, o Corinthians fez a pré-inscrição na Liga Ouro, a divisão de acesso ao Novo Basquete Brasil (NBB). Agora, o clube aguarda a confirmação da Liga Nacional de Basquete (LNB) para disputar a competição.

“Cumprimos todos os trâmites e atendemos todos os pré-requisitos. Enviamos a pré-inscrição, que foi assinada pelo presidente Roberto de Andrade, e agora aguardamos a confirmação”, disse Adilson Mendes, diretor de Esportes Terrestres do Corinthians. “Em paralelo, já estamos avaliando o mercado. Em breve, iniciaremos as contratações para compor o elenco e a comissão técnica”, completou.

“É um orgulho muito grande trabalhar para montar uma equipe de basquete do Corinthians após 22 anos. A modalidade é uma das mais vitoriosas e tradicionais do clube. Vamos trabalhar pra mandar os jogos no Parque São Jorge, contar com o apoio da Fiel e, claro, montar um time competitivo à altura da nossa história. Com o projeto sério do NBB, total apoio do presidente Roberto de Andrade e muito trabalho, tenho certeza que o projeto voltará com tudo”, completou Adilson Mendes.