Com ‘triple-double’ de Harden, Rockets bate Raptors e acumula 8ª vitória seguida

Impulsionado por mais uma grande atuação de James Harden, que contabilizou o seu décimo “triple-double” nesta temporada da NBA, o Houston Rockets venceu o Toronto Raptors por 129 a 122, fora de casa, na rodada deste domingo à noite, e acumulou a sua oitava vitória consecutiva na liga de basquete dos Estados Unidos.

Harden liderou a sua equipe com 40 pontos, 11 assistências e dez rebotes no confronto que também foi marcado pelo duelo entre os brasileiros Nenê, do Rockets, e Lucas Bebê, da equipe canadense, com o primeiro deles sendo um pouco melhor, com oito pontos, dois rebotes e uma assistência, enquanto o seu compatriota somou quatro pontos e apanhou quatro rebotes.

Bruno Caboclo, outro brasileiro que defende o Raptors, não foi relacionado para o jogo em Toronto, onde a equipe da casa contou com grande atuação de DeMar DeRozan, segundo maior cestinha da partida, com 36 pontos.

O bom resultado fora de casa fez o Rockets manter o grande embalo nesta temporada regular a atingir sua 30ª vitória em 39 jogos, retrospecto que o garantiu na terceira posição da Conferência Oeste. Já o Raptors se manteve na vice-liderança do Leste, agora com 13 derrotas em 37 partidas.

Líder do Leste, o Cleveland Cavaliers ampliou a sua vantagem na ponta ao superar o Phoenix Suns por 120 a 116, também fora de casa, em outro jogo deste domingo à noite, passando a contabilizar 28 triunfos em 36 partidas. Já o seu adversário amargou a 26ª derrota em 38 jogos e ocupa a antepenúltima posição da Conferência Oeste.

Para ganhar mais uma, os atuais campeões da NBA contaram com atuação decisiva do trio de astros formado por LeBron James, Kyrie Irving e Kevin Love, autores respectivamente de 28, 27 e 25 pontos, sendo que o último deles ainda garantiu um “double-double” ao apanhar dez rebotes.

Pelo lado do Suns, que chegou a conseguir uma grande reação no terceiro período ao empatar o jogo após estar perdendo por uma diferença de 22 pontos, Eric Bledsone, cestinha do jogo, com 31 pontos, e Devin Booker, com 28, foram os maiores destaques.

WARRIORS TAMBÉM VENCE – Se o Cleveland venceu, o Golden State Warriors foi outro grande time que conseguiu se impor atuando fora de casa ao derrotar o Sacramento Kings, por 117 a 106, em duelo da rodada deste domingo.

Com 30 pontos de Stephen Curry e 28 de Kevin Durant, os atuais vice-campeões da NBA agora ostentam 32 vitórias em 38 jogos na liderança da Conferência Oeste, voltando a abrir vantagem sobre o vice-líder San Antonio Spurs, dono de 30 triunfos em 37 partidas.

Já o Kings, que neste duelo chegou a ameaçar o Warriors e contou com 23 pontos de Rudy Gay, é o nono colocado do Leste, agora com 22 derrotas em 37 confrontos.

MARCA HISTÓRICA – Em outro duelo da rodada deste domingo, o Los Angeles Clippers bateu o Miami Heat por 98 a 86, em casa. A partida teve como principal destaque a marca histórica atingida por Chris Paul, que alcançou 8 mil assistências na carreira, sendo que apenas neste jogo foram 18 passes que resultaram em cestas de seus companheiros de equipe.

Com o astro brilhando, o Clippers passou a contabilizar 26 vitórias em 40 jogos, retrospecto que o garantiu na quarta posição da Conferência Oeste, enquanto o Miami Heat, vice-lanterna do Leste, já tem 28 derrotas em 39 jogos.

TRIUNFO NO SUFOCO – Em outra boa partida da rodada deste domingo, o Detroit Pistons superou o Portland Trail Blazers por 125 a 124, fora de casa, onde só triunfou após a disputa de duas prorrogações. A vitória foi definida a apenas 9 segundos do fim, com uma cesta de três pontos de Kentavious Caldwell-Pope, que contabilizou 26 ao total.

Andre Drummond, com 28 pontos e 14 rebotes, e Reggie Jackson, com 31 pontos, também foram decisivos para o triunfo do Pistons, décimo colocado do Leste, agora com 18 triunfos em 39 jogos. Já Blazers, que teve CJ McCollum como cestinha do jogo, com 35 pontos, é o oitavo colocado do Oeste, agora com 23 derrotas em 39 confrontos.

Confira os resultados da rodada deste domingo:

Brooklyn Nets 95 x 105 Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks 101 x 107 Washington Wizards

Los Angeles Clippers 98 x 86 Miami Heat

Toronto Raptors 122 x 129 Houston Rockets

Memphis Grizzlies 88 x 79 Utah Jazz

Phoenix Suns 116 x 120 Cleveland Cavaliers

Sacramento Kings 106 x 117 Golden State Warriors

Portland Trail Blazers 124 x 125 Detroit Pistons

Los Angeles Lakers 111 x 95 Orlando Magic

Confira os jogos desta segunda-feira:

New York Knicks x New Orleans Pelicans

Chicago Bulls x Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves x Dallas Mavericks