Com show coletivo, Warriors vai à forra e atropela o Cavaliers

A NBA deixou o jogo mais aguardado da temporada regular para a noite do feriado do Dia de Martin Luther King. E, na reedição das duas últimas finais da liga, segunda-feira à noite, o Golden State Warrior foi à forra. Com uma atuação de gala de praticamente todo o seu elenco, o time de Oakland atropelou o Cleveland Cavaliers por 126 a 91, em casa.

Esse foi apenas o segundo e último confronto entre os líderes do Leste e do Oeste na temporada regular. Eles já haviam se enfrentado em outro feriado, do Natal, com vitória do Cavaliers em casa por 109 a 108. Agora, eles só voltam a se ver em uma hipotética final da NBA. Neste caso, seria a primeira vez que dois times fariam três decisões seguidas.

Por enquanto, essa é apenas uma hipótese. O que se tem de real é que o Warriors segue sendo o melhor time da liga. Com oito minutos de jogo em Oakland, a vantagem sobre o Cavaliers já era de mais de 10 pontos e chegou a 30 no intervalo, com 79 a 49 no placar.

Se o Warriors rodava bastante a bola, com sua infantaria de ataque, LeBron James individualizava as jogadas do Cavaliers, que foi para o intervalo com apenas quatro assistências para fazer 49 pontos.

No meio do segundo quarto, um lance acabou por potencializar essa diferença. Draymond Green fez falta flagrante em James, que acabou no chão. O lance gerou confusão entre os dois times e quem soube usar isso a seu favor foi o Warriors, que nos minutos seguintes deu um show de basquete, com tocos, roubos, enterradas e cestas de três.

A segunda metade do jogo foi protocolar. O nível de jogo do Warriors caiu no terceiro quarto, mas logo voltou a subir, para que o placar terminasse com uma notável diferença de 35 pontos para os donos da casa.

Kevin Durant fez 21 pontos, Klay Thompson 26 e Stephen Curry outros 20. Os dois últimos acertaram cinco cestas de três pontos cada um. No garrafão, Green e Zaza Pachulia pegaram 13 rebotes cada. Andre Iguodala acertou todos os cinco arremessos de quadra tentados, enquanto Shaun Livingston ajudou com sete pontos. Ou seja: todo mundo brilhou.

Pelo Cavaliers, LeBron e Kyrie Irving tiveram aproveitamento baixo, de menos de 35% dos arremessos de quadras, anotando 20 e 17 pontos, respectivamente. De forma surpreendente, o melhor do time foi Iman Shumpert, com 15 pontos e nove rebotes. Kevin Love jogou só 16 minutos e deixou a partida com dores nas costas.

A vitória foi a quarta seguida do Warriors, que chega à metade da temporada com 35 vitórias e só seis derrotas. O Cleveland, com 29 vitórias e 11 derrotas, tem a liderança do Leste ameaçada pelo Toronto Raptors, que tem só dois revezes a mais. San Antonio Spurs e Houston Rockets, do Oeste, têm campanhas melhores que do Cavaliers, só o quarto na classificação geral.

OUTROS JOGOS – Com cinco partidas durante o dia, o feriado norte-americano teve somente outras três partidas à noite. Em Boston, o Celtics venceu o Charlotte Hornets por 108 a 98, com 35 pontos de Isaiah Thomas e outros 22 de Al Horford. A equipe da casa assumiu a liderança no meio do segundo quarto e liderou dali até o fim. Com a vitória, o Celtics é o terceiro do Leste.

Em Phoenix, o Suns levou 101 a 106 do Utah Jazz. Leandrinho saiu do jogo para atuar por 15 minutos, marcando quatro pontos. Raulzinho, de volta após passagem pela equipe de desenvolvimento do Jazz, também anotou quatro pontos, em 10 minutos.

Já em Los Angeles o Clippers passou com um trator pelo Oklahoma City Thunder, por 120 a 98. O Thunder fez a primeira cesta do jogo e, depois disso, ficou sempre atrás no placar. Russell Westbrook nem se desgastou. Fez 25 pontos, pegou cinco rebotes e deu quatro assistências. Jogou só por 29 minutos.

A vitória foi a sétima seguida do Clippers, que é o quarto colocado do Oeste, com 29 vitórias e 14 derrotas. Está logo à frente do Jazz. O Thunder aparece em sétimo, com 25 vitórias e 18 derrotas. Por enquanto, caminha para ir com tranquilidade aos playoffs, uma vez que o Portland, time logo abaixo na classificação, tem campanha inversa.

Confira os resultados da NBA nesta segunda:

New York Knicks 107 x 108 Atlanta Hawks

Washington Wizards 120 x 101 Portland Trail Blazers

Milwaukee Bucks 104 x 113 Philadelphia 76ers

Indiana Pacers 98 x 95 New Orleans Pelicans

Denver Nuggets 125 x 112 Orlando Magic

Boston Celtics 108 x 98 Charlotte Hornets

Golden State Warriors 126 x 91 Cleveland Cavaliers

Phoenix Suns 101 x 106 Utah Jazz

Los Angeles Clippers 120 x 98 Oklahoma City Thunder

Acompanhe a NBA nesta terça:

Brooklyn Nets x Toronto Raptors

Miami Heat x Houston Rockets

Chicago Bulls x Dallas Mavericks

San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers x Denver Nuggets