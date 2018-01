Com 45 pontos de Anthony Davis, Pelicans supera Celtics na prorrogação

O New Orleans Pelicans encerrou a sequência de sete vitórias do Boston Celtics na temporada 2017/2018 da NBA. Pela rodada de terça-feira, o time contou com uma atuação brilhante de Anthony Davis, que somou 45 pontos e 16 rebotes, para superar o Boston Celtics por 116 a 113, fora de casa, em duelo definido apenas na prorrogação.

Em outro confronto também definido no tempo extra, no último domingo, Davis havia brilhado com 48 pontos pelo Pelicans. Dessa vez, ele também se destacou, tendo feito quatro pontos na prorrogação e dado dois tocos nesse período pelo time de Nova Orleans, que reverteu uma desvantagem no final do quarto período.

DeMarcus Cousins somou 19 pontos e 15 rebotes, Jrue Holiday contribuiu com 23 pontos e sete assistências, enquanto Ian Clark acrescentou 15 pontos pelo Pelicans, que está na sexta posição com 23 vitórias em 43 duelos.