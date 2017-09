Chubbers tropeça mas segue em terceiro no campeonato

Foto: Mareclo Rocha-O Liberal

O Americana Chubbers perdeu neste sábado (2) para a Sociedade Hípica, por 66 a 59, em Campinas, e se complicou na briga pela classificação no Campeonato de Basquete Masculino Adulto da ARB (Associação Regional de Basquete). Apesar de ter se mantido no terceiro lugar, agora com 10 pontos, o time americanense viu a equipe campineira se igualar na pontuação, sendo que Santa Bárbara d’Oeste, que está em quinto, com 9, tem um jogo a menos e pode ultrapassar ambos.

Somente os quatro primeiros avançam aos playoffs. “Jogamos muito abaixo do esperado. Agora precisamos fazer a nossa parte em casa para se classificar”, disse o técnico Élcio Ortiz, já projetando as três partidas que restam para o Chubbers até o fim da primeira fase, diante de Uniararas (dia 16), Santa Bárbara d’Oeste (dia 23) e Abama Basketball (dia 29). Os três duelos serão em Americana.

Hoje, às 11 horas, Uniararas e Jundiaí fecham a rodada do fim de semana.

