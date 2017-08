Chubbers tenta quebrar série invicta de Jundiaí

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Quase dois meses após seu último jogo pelo Campeonato Adulto da ARB (Associação Regional de Basquete), o Americana Chubbers volta a atuar pela competição neste domingo com uma missão complicada. A equipe tentará frear o embalo do Time Jundiaí, que venceu os cinco jogos que disputou até aqui. O duelo está marcado para as 11 horas no ginásio do Clube São João, em Jundiaí.

Até aqui, o Chubbers soma três vitórias e duas derrotas, ocupando o terceiro lugar do grupo único do torneio – os quatro melhores avançam para os playoffs. Embora seja o único time com 100% de aproveitamento, Jundiaí está em segundo na classificação, pois o líder Uniararas jogou uma partida a mais e o regulamento do torneio prevê um ponto para as equipes mesmo quando perdem. Com isso, Uniararas soma 11 pontos, contra 10 de Jundiaí.

O técnico americanense Elcio Ortiz acredita que o Chubbers está mais maduro após a boa campanha feita nos Jogos Regionais, em julho, quando alcançou a final da disputa de basquete masculino e ficou com a medalha de prata. “Estamos empolgados com a campanha feita nos Jogos Regionais e com o apoio que tivemos do público. Isso nos dá uma motivação maior para a sequência da ARB. Vamos para Jundiaí tentar fazer um bom jogo e buscar uma vitória, que seria muito importante para a nossa campanha”, comentou o treinador.