Chubbers joga para se manter entre os quatro

O Americana Chubbers tem confronto direto neste sábado para se manter entre os quatro primeiros do Campeonato Adulto da ARB (Associação Regional de Basquete), que avançarão à segunda fase. Terceiro colocado com 9 pontos, o time americanense visita a Sociedade Hípica de Campinas, primeira equipe fora do G4, que ocupa a quinta colocação, com 8 pontos, às 15 horas, na casa do adversário.

Se perder, o Chubbers ficará empatado em pontos com o concorrente, já que no torneio as vitórias valem dois pontos e as derrotas valem um.

LEIA TAMBÉM: Warriors confirma renovação e Curry terá salário recorde na NBA

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“É um jogo difícil, o time deles não tem um pivô específico, joga meio sem compromisso, o que torna a partida perigosa. Vamos buscar a vitória, mesmo sem contar com força máxima”, comentou o técnico Elcio Ortiz.