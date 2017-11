Chubbers joga no domingo para forçar 3º jogo em Jundiaí

O Americana Chubbers quer esquecer o tropeço no primeiro jogo do playoff semifinal do Campeonato de Basquete Masculino Adulto da ARB (Associação Regional de Basquete) e busca uma vitória sobre Jundiaí, neste domingo, para forçar um duelo de desempate na série melhor de três partidas. O confronto será às 11 horas, no Centro Esportivo Romão de Souza, em Jundiaí. Em caso de nova derrota, o Chubbers se despedirá da competição. Foto: Divulgação

No primeiro jogo, dia 26 de outubro, o Chubbers até conseguiu equilibrar as ações em três dos quatro períodos, mas fez um segundo quarto muito ruim e saiu de quadra derrotado por 75 a 53. O técnico Elcio Ortiz tem problemas para o confronto decisivo. Serão cinco desfalques para este domingo, mas o treinador ainda acredita na vaga para a decisão.

LEIA TAMBÉM: Sem Durant, Warriors bate o Timberwolves em casa e lidera o Oeste na NBA

“A gente começou bem o primeiro jogo, equilibrando a partida, mas nos descuidamos na defesa e esse foi um fator determinante. Eles começaram a gostar do jogo e a gente não conseguiu recuperar mais. Nessa segunda partida vamos tentar não deixar isso acontecer de novo, temos que manter o foco do início ao final”, analisou o comandante.