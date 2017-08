Chubbers esbarra no domínio de Jundiaí

O Americana Chubbers não resistiu à superioridade do Time Jundiaí e iniciou o segundo turno do Campeonato Adulto da ARB (Associação Regional de Basquete) com derrota. Atuando na casa do adversário, o time americanense perdeu por 71 a 45, em partida disputada no último sábado no ginásio do Clube São João.

Com o resultado, o Chubbers se manteve na terceira colocação do grupo único da competição, com nove pontos, enquanto o Time Jundiaí assumiu a liderança, com 12 pontos – são seis vitórias em seis jogos. As duas equipes voltam à quadra no último fim de semana do mês. Jundiaí enfrenta Santa Bárbara d’Oeste no dia 26, enquanto o Chubbers recebe o Abama Basketball no dia 27.

“Não jogamos tão bem como em outras partidas, e entramos muito desfalcados. O Time Jundiaí foi superior do início ao fim. Agora temos que nos preparar para buscar a recuperação no próximo jogo”, avaliou o técnico americanense Elcio Ortiz após a derrota em Jundiaí.